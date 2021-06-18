Губернатор Калужской области Владислав Шапша объяснил, почему попал в больницу, хотя заболел коронавирусом в легкой форме

По словам Владислава Шапши, он переносит болезнь в легкой форме, однако наши читатели отнеслись к этому заявлению крайне скептически.

- Из ковид-отделения в легкой форме? – удивляется Марина Рыбакова

- Ага, кислородная маска сзади висит, - вторит ей Катерина Бочкова, имея ввиду фон, на котором Владислав Шапша снимал видео, в котором и рассказал о своей болезни (см. скриншот).

Однако губернатор дал объяснения этому. Как оказалось, госпитализация потребовалась из-за традиционной утренней пробежки.

- Не обратил внимание на легкую слабость и дал очень большую беговую нагрузку, - так изданию «Подъем» прокомментировал свою госпитализацию губернатор Калужской области Владислав ШАПША. - Состояние резко ухудшилось. Врачи приняли такое решение.