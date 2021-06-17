Два жителя Калужской области скончались от коронавируса 17 июня

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще две смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 353, сообщает в четверг, 17 июня, федеральный оперативный штаб.

Выявлены 58 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 36 533,

Выздоровел от коронавируса 51 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 34 915 калужан.

На лечении остаются 1265 человек.

По всей России за сутки выявлены 14 057 случаев коронавируса. За весь период - 5 264 047. Выписаны за сутки – 11 205, за весь период – 4 839 705. За последние сутки умерли 416 человек, за все время – 127 992.

Тем временем

Удаленка и обязательная вакцинация: соседи Калужской области ввели новые ограничения из-за коронавируса. Подробности.

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