Два жителя Калужской области скончались от коронавируса 17 июня
В Калужской области за последние сутки подтвердили еще две смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 353, сообщает в четверг, 17 июня, федеральный оперативный штаб.
Выявлены 58 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 36 533,
Выздоровел от коронавируса 51 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 34 915 калужан.
На лечении остаются 1265 человек.
По всей России за сутки выявлены 14 057 случаев коронавируса. За весь период - 5 264 047. Выписаны за сутки – 11 205, за весь период – 4 839 705. За последние сутки умерли 416 человек, за все время – 127 992.
Тем временем
Удаленка и обязательная вакцинация: соседи Калужской области ввели новые ограничения из-за коронавируса. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!