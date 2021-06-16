Удаленка и обязательная вакцинация: соседи Калужской области ввели новые ограничения из-за коронавируса

Новая волна коронавируса пришла в Россию в середине июня 2021 года. В Калужской области 16 июня зафиксирован максимальный за два месяца суточный прирост заразившихся. Соседние с нами регионы уже вводят дополнительные ограничения.

Москва: обязательная вакцинация

В столице России традиционно вводятся самые жесткие меры из-за коронавируса. 16 июня мэр Сергей Собянин объявил об обязательной вакцинации работников сферы услуг.

- Ситуация с коронавирусом продолжает развиваться драматически, - заявил Собянин. - В больницах лежит более 12 тысяч человек разной степени тяжести. По заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков. За последние сутки умерло больше 70 человек. Никому не пожелаешь такой смерти. Большинство этих людей даже не заболели бы, если бы вовремя сделали прививку от ковида. Когда человек заболевает, да особенно в тяжелой форме, он, конечно, сожалеет, что не вакцинировался. Но уже поздно.

По словам Собянина, дело каждого – прививаться или нет.

- Это личное дело... до тех пор, пока ты сидишь дома или на даче, - считает мэр Москвы. - Но когда ты выходишь в общественные места и соприкасаешься с другими людьми, вольно или невольно становишься соучастником эпидемиологического процесса. Звеном цепочки по распространению опасного вируса. Более того, если ты работаешь в организации, которая обслуживает неопределенный круг людей, то в условиях эпидемии – это уже точно не только твое личное дело, какими бы индивидуальными средствами защиты ты ни пользовался. В связи с крайне тяжелой эпидемиологической ситуацией Главный государственный санитарный врач по городу Москве принял сегодня постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг.

Столичные работодатели будут обязаны обеспечить вакцинацию как минимум 60% работников сферы услуг.

Ранее в Москве из-за роста заболеваемости объявили нерабочей неделю с 14 по 19 июня.

Московская область: прививка при контакте с клиентами

В Подмосковье также ввели обязательную вакцинацию 60% работников сфер услуг, торговли, образования, здравоохранения.

- Прививка – дело добровольное и каждый решает сам, - пояснил губернатор Московской области Андрей Воробьев. - Но если ты не привит и работаешь на предприятии, где есть постоянный контакт с людьми – ты рискуешь сам и рискуешь заразить других. Цена такого риска, как мы видим, слишком высока – и маски тут не помогут. Поэтому главный санитарный врач Московской области подписал сегодня постановление об обязательной вакцинации сотрудников, которые работают в сфере услуг. […] Перечень организаций, сотрудникам которых нужно сделать прививки, большой – от магазинов, ресторанов и салонов красоты – до общественного транспорта, банков и органов власти. Но критерий здесь один – личный контакт с клиентами.

До 15 июля предприятиям и организациям нужно подать сведения о вакцинации сотрудников на региональный портал госуслуг.

- Предполагаю, что это решение вызовет много споров, - отметил также губернатор. - Но другого пути у нас нет – вирус непредсказуем и меняется. И без массовой вакцинации мы так и будем качаться на этих волнах и ждать новых запретов. Поэтому прошу отнестись с пониманием к необходимости сделать прививку.

Тульская область: 30% уходят на удаленку

Разрабатывают ограничительные меры и в Тульской области. Губернатор Алексей Дюмин дал поручение подготовить предложения о введении дополнительных мер для недопущения распространения коронавируса в регионе.

В новый указ предлагается включить рекомендации по переводу 30% работников на дистанционный режим. А также – обязанность носить маски на зрелищных мероприятиях, даже если они проводятся на улице.

- Любые ограничительные меры не будут эффективными, если люди не соблюдают элементарные санитарные правила, - считает Дюмин. - И поэтому я обращаюсь ко всем жителям и руководителям организаций – будьте максимально осторожными, пользуйтесь масками и дезинфицирующими средствами, соблюдайте социальную дистанцию. Только так мы сможем сохранить здоровье многих из нас.

Смоленская область: отгулы за прививку

Говорят о росте заболеваемости и в Смоленской области.

- Я вынужден констатировать, что на данный момент в нашей стране в целом и Смоленской области в частности отмечается рост заболеваемости COVID-19, - заявил на днях губернатор Алексей Островский. - Основываясь на докладах руководства регионального управления Роспотребнадзора и анализе текущей эпидемиологической ситуации, я считаю целесообразным внести новые изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности» и ужесточить действующие ограничения.

Изменения, в частности, будут предусматривать усиление ограничений в части проведения массовых мероприятий. Кроме того, работодателям будет рекомендовано предоставлять отгулы для сотрудников, которые прививаются от COVID-19 после первой и после второй инъекции, а также ввести еженедельное тестирование для сотрудников общепита и гостиниц.

Брянская область: запрет на массовые мероприятия

В Брянской области с 16 июня на месяц запретили массовые мероприятия: развлекательные программы, концерты, корпоративы в кафе, барах и ресторанах.

Предприятиям при этом рекомендуется отправить на удаленную работу не менее 30% сотрудников.

Также введены ограничения на работу предприятий общепита. Загрузка зала не должна превышать 50%, с 00:00 до 06:00 заведения могут работать только на вынос. Кроме того, закрываются фуд-корты и детские комнаты, которые работают без лицензии на образовательную деятельность в торговых центрах.

Орловская область: пока все в норме

В Орловской области, как и в Калужской, в последние дни не введено никаких новых ограничений. Масочный режим в регионе действует до 30 июня.

Что говорит закон об обязательной вакцинации

Власти Москвы и Подмосковья заявили о введении массовой вакцинации. В перспективе на это может пойти и руководство Калужской области. Нарушаются ли при этом права людей? Такой вопрос мы задали уполномоченному по правам человека в Калужской области Юрию ЗЕЛЬНИКОВУ. Публикуем его ответ:

- Вопросы применения к гражданам принуждения медицинского характера периодически поднимаются в нашем обществе, например, принудительное помещение в медвытрезвитель, воссоздание ЛТП (лечебно-трудовых профилакториев) для больных алкоголизмом и т.п. Однако после принятия Конституции РФ 1993 года это юридически невозможно.

Статья 21 Конституции РФ гласит: «1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления. 2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам».

Пункт 2 данной статьи Конституции имеет здесь ключевое значение. Поэтому никакой обязательной (насильственной, принудительной) вакцинации быть не может в принципе, так как это противоречит Основному закону страны. И будет немедленно оспорено прокуратурой. Поэтому не будет ее ни в Москве, ни в Калуге.

Но при этом настоятельно рекомендую гражданам в первую очередь думать не о соответствии тех или иных инициатив закону, а о своем собственном здоровье. Привился и живи спокойно!