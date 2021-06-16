В Калужской области 16 июня выявлено максимальное за два месяца количество заболевших коронавирусом

В Калужской области за последние сутки подтвердили 59 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 36 475, сообщает в среду, 16 июня, федеральный оперативный штаб.

Это максимальный суточный прирост с 18 апреля, когда также было 59 новых случаев. Больше фиксировалось 16 апреля - 63 случая.

Выздоровел от ковида 51 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 34 864 калужанина.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 351 житель нашего региона.

На лечении остаются 1260 человек.

По всей России за сутки выявлены 13 397 случаев коронавируса. За весь период - 5 249 990. Выписаны за сутки – 10 256, за весь период – 4 828 500. За последние сутки умерли 396 человек, за все время – 127 576.

Тем временем в Москве было принято решение об обязательной вакцинации работников разных сфер. По оценкам специалистов, постановление главного санитарного врача столицы затрагивает 60% работников.

О том, будут ли приняты аналогичные меры в Калуге, пока не сообщается. Но, как показывает практика, калужские власти в вопросах противокоронавирусных мер частенько поглядывают на Москву.

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