В Калужской области ужесточат контроль за соблюдением масочного режима

В Калужской области будут ужесточать контроль за соблюдением масочного режима из-за роста заболеваемости коронавирусом. В четверг, 17 июня, об этом заявил на заседании оперативного штаба заместитель губернатора Константин ГОРОБЦОВ.

- Мы, к сожалению, видим сегодня в больницах пациентов значительно моложе, чем это было в предыдущие периоды, - отметил он. - Нам нужно проводить с ними профилактическую работу, чтобы они не занимались самолечением, не доводили себя до запущенного состояния.

Все эти меры, по его мнению, особенно актуальны учитывая рост числа заболевших в ряде соседних регионов, где уже введены дополнительные ограничения.

- Нам необходимо провести ряд серьезных противоэпидемических мероприятий, вернуться к жесткому контролю за соблюдением гражданами масочного режима, - подчеркнул Горобцов. - Все должны обязательно носить средства защиты.

Он напомнил о необходимости санитарной обработки мест скопления людей, в первую очередь, учреждений общественного питания, магазинов, предприятий быта и услуг:

- Прошу вместе с районными администрациями и руководителями муниципалитетов эту работу организовать. Начинайте проводить рейды, выявляйте случаи несоблюдения правил защиты. Это должно стать самым главным в нашей работе во избежание распространения коронавирусной инфекции.

Он также призвал руководителей муниципалитетов пересмотреть планы проведения массовых мероприятий и по возможности часть из них отменить. Крайне важно, по словам заместителя губернатора, оберегать людей старшего возраста, разрешив работающим гражданам «65+» трудовую деятельность в удаленном режиме.