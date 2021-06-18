В Калужской области от коронавируса умер один человек

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще одну смерть от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 354, сообщает в пятницу, 18 июня, федеральный оперативный штаб. Напомним, вчера было зарегистрировано две смерти от COVID-19.

Выявлены 56 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 36 589.

Выздоровели от коронавируса 53 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 34 968 калужан.

На лечении остаются 1267 человек.

По всей России за сутки выявлены 17 262 случаев коронавируса. За весь период - 5 281 309. Выписаны за сутки – 10 954, за весь период – 4 850 659. За последние сутки умерли 453 человек, за все время – 128 445.

Напомним, в соседних с Калугой областях начали ужесточать меры. В частности, в Тульской области вчера отменили все массовые мероприятия даже на свежем воздухе. В том числе фестиваль «Дикая мята», который должен был открыться сегодня в 11:00.

В Москве сегодня, 18 июня, к прежним ограничениям добавились: закрытие фанзон «Евро-2020» и танцполов, максимальное число участников зрелищных мероприятий сократили до не более тысячи человек.

Также в Москве появятся «бесковидные» рестораны. Это те, куда допуск будет возможен только для вакцинированных, по QR-коду, который выдается через портал госуслуг после вакцинации.

Калуга же пока не вводит новых мер. Единственное, власти объявили об ужесточении контроля за соблюдением масочного режима. Это значит, что водителям маршруток и продавцам магазинов в ближайшее время стоит ожидать визитов проверяющих.

Напомним, утром 18 июня губернатор Калужской области Владислав ШАПША объявил о том, что заболел коронавирусом. При этом благодаря прививке переносит болезнь в легкой форме, хоть и попал в больницу.