Теорема сердечного ритма

Сергей Александрович Бубнов – отличник здравоохранения , имеет множество почётных грамот и дипломов. Но главной своей победой считает тысячи спасённых человеческих жизней. Сорок пять лет он помогает сердцам своих пациентов биться в здоровом ритме. Мы поговорили с кардиологом многопрофильной клиники «Теорема-мед» о секретах хорошей работы главной мышцы человеческого организма.

- Сергей Александрович, как обстоят дела в кардиологии в наше время?

- В мире и в России растет количество больных с патологией сердечно-сосудистой системы, население стареет. Кардиология остаётся одной из важнейших отраслей медицины, ей уделяется серьёзное внимание на государственном уровне.

- Какие меры позволят как можно дольше не становиться вашим пациентом?

- Раннее выявление патологии и начало первичной профилактики повышают качество жизни человека и шанс избежать инсульта и инфаркта, способных привести к летальному исходу или сделать человека инвалидом. В условиях пандемии, основные силы медицины брошены на борьбу с ковидом. Но важно помнить, людей, умерших от заболеваний сердечно-сосудистой системы, больше, чем от нового вируса.

- С появление ковида у вас пациентов стало больше?

- Естественно. Этот вирус серьезно сказывается на работе сердца и сосудов. Но пока реабилитационные мероприятия государственного масштаба ещё не достаточно высокие.

- А что может сам человек сделать, чтобы сердце и сосуды быстрее восстановились?

- Обязательно показаться врачу поликлиники даже после лечения в стационаре. Опасно самостоятельно лечиться дома с помощью Интернета. Только доктор способен определить, что показано пациенту - физическая активность или увеличение отдыха, приём каких препаратов необходим. Если имелись хронические заболевания сердца и сосудов, восстановление будет более долгим и требующим коррекции лечения.

- А какие ещё факторы риска помимо ковида?

- Их несколько, даже пол влияет: мужчины страдают заболеваниями сердца чаще. Ещё артериальная гипертония, которая нередко бывает бессимптомной, лишний вес, малоподвижный образ жизни, вредные привычки, особенно – курение.

- Первые звоночки для посещения кардиолога?

- Повышенное артериальное давление, важно иметь дома тонометр, чтобы не пропустить бессимптомную гипертонию. Должны насторожить головные боли, усталость к концу рабочего дня. Отдышка при незначительной физической нагрузке может указывать на хроническую сердечную недостаточность. Перебои в работе сердца, его кувыркание, замирание - не всегда экстрасистолы безобидны, нужна диагностика. И обязательно должны посетить кардиолога пациенты, перенесшие инфаркт миокарда, чрезкожное коронарное вмешательство, любые операции на сердце и сосудах, инсульт, тромбозы артерий и вен, госпитализацию по поводу острой и хронической сердечной недостаточности, нарушений ритма и проводимости сердца. К кардиологу должны показаться и пациенты, у которых предстоит плановое хирургическое вмешательство. На приеме врач сможет дать рекомендации по оценке риска предстоящего хирургического вмешательства, по профилактике ранних послеоперационных осложнений у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

- Какие у вас условия работы в клинике «Теорема-мед»?

- В поликлинике «Теорема-мед» есть все условия для постановки первичного диагноза и корректировки лечения: электрокардиография, суточное снятие ЭКГ – холтер, УЗИ сердца, сосудов, как артерий, так и вен и другие лабораторные методы. Здесь очень комфортно и условия отвечают современным требованиям.

- Расскажите о своём профессиональном пути?

- Я окончил школу с серебряной медалью, родители пророчили мне судьбу математика. Но в старших классах я серьёзно переболел воспалением лёгких, увидел труд врачей, решил сам стать доктором. И ни разу не пожалел об этом. Окончил второй Московский Медицинский институт. Серьезную школу прошел в Барятинском районе, куда попал по распределению. На пятнадцать тысяч человек было всего три врача. На мне лежала вся терапия и педиатрия. Окончив клиническую ординатору, занимался в клинике внутренних болезней под руководством известного академика Павла Евгеньевича Лукомского. Получил специальность кардиолога, вернулся на калужскую землю, где проработал в областной больнице сорок лет. Двадцать из них - заместителем главного врача, продолжая и практическую лечебную работу кардиолога. Последние годы трудился в отделении неотложной кардиологии с острыми пациентами. Здесь, в клинике «Теорема-мед» я встречаюсь со многими из них, приходят на консультации.

- Совет кардиолога, чтобы сердце было здоровым.

- Необходимо следить за своим здоровьем, не иметь вредных привычек, прежде всего, отказаться от курения, заниматься подвижными видами спорта: ходьба, бег, плавание, И, конечно, радоваться жизни во всех ее проявлениях!