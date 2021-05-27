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«Венталл»: 30 лет инноваций и побед

Опубликовано: 27.05.2021 10:33 2 296
«Венталл»: 30 лет инноваций и побед

19 мая в Обнинске прошло празднование 30-летия образования завода металлоконструкций «Венталл», который входит в одноименную группу компаний.

Компания «Венталл» специализируется на производстве объектов из стали, стальных конструкций и предлагает полный диапазон продукции и услуг — ​от проектирования до поставки полнокомплектных зданий. На предприятиях компании работает около 600 человек.

Предприятие является ровесником современной России, оставаясь одним из лидеров рынка и инноваций. За 30 лет компания реализовала огромное количество проектов. Нет ни одного региона в России и в ближнем зарубежье, где не было бы зданий «Венталл». Это порядка 20 тысяч объектов в самых разных отраслях народного хозяйства.
В 2020 году компания включилась в строительство инфекционных больниц. Проект был реализован в рекордные сроки:
19 корпусов общей площадью 27 тысяч квадратных метров возвели за полтора месяца.

Завод перешел на почасовое планирование, параллельно выполняя несколько технологических процессов. В это же время ООО «Венталл» стало участником нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

— Современное производство должно быть гибким и устойчивым, уметь грамотно и результативно реагировать на требования заказчиков и изменения рынка, — ​сказал генеральный директор ООО «Венталл» Сергей Чернышев. — ​Крайне важно заботиться об экономичном использовании материалов, времени и трудовых ресурсов. И участие в национальном проекте по повышению производительности труда как раз и призвано перестроить производственный поток таким образом, чтобы в полной мере отвечать на современные вызовы рынка.
В планах предприятия на 2021 год — ​завершение строительства еще одного цеха, наращивание мощности по нанесению покрытий и защиты на металлоконструкции, укрепление позиций компании в премиальном сегменте рынка, сохранение высоких отраслевых стандартов, расширение ассортимента и сокращение издержек за счет оптимизации производственного процесса. Все это поможет ГК «Венталл» увеличить производительность и снизить затраты для клиента, а значит — ​повысить свою конкурентоспособность на рынке металлоконструкций.
Посетивший предприятие в праздничный день губернатор Калужской области Владислав Шапша осмотрел цеха и территорию завода, ознакомился с производством. Поздравив коллектив со знаменательной датой, губернатор назвал результаты их труда впечатляющими, а ООО «Венталл» — ​пионером в своей отрасли.

— То, что сегодня на территории Калужской области работает и уверенно идет вперед предприятие такого масштаба, с такими технологиями и с таким коллективом — ​заслуга лидеров и родоначальников компании, — ​сказал глава региона.

В ходе торжественной церемонии состоялось награждение сотрудников грамотами и памятными медалями.

— Последние два года стали для нас серьезной проверкой на прочность. Сказался и мировой рост цен на металл, и пандемия коронавируса. Однако сейчас можно уверенно говорить о том, что коллектив завода выдержал все испытания с честью, не только сохранив производство, но и сделав реальные шаги по его развитию, — ​сказал Сергей Чернышев. — ​С начала 2020 года компания плотно вошла в энергетическое строительство, попробовала себя в строительстве инфекционных больниц и провела подготовительную работу для нанесения огнезащиты непосредственно на заводах. В прошлом году был запущен проект по оптимизации производственных мощностей и начато строительство нового цеха для нанесения многослойной антикоррозийной защиты. Это поможет компании еще больше соответствовать ожиданиям клиентов! Мы смотрим в будущее с оптимизмом.

Опубликовано: 27.05.2021 10:33 2 296
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