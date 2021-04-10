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В Калуге перенесли открытие второй очереди музея космонавтики

Дмитрий Ивьев , Фото: Алексей Комов.
Опубликовано: 10.04.2021 15:22 19 2967
В Калуге перенесли открытие второй очереди музея космонавтики

В Калуге 12 апреля не состоится открытие второй очереди музея космонавтики. Причины такого решения пока не называются, сообщили KP40 в субботу в пресс-службе правительства Калужской области.

- 12 апреля 2021 года в Калуге в 13:00 планируется торжественное мероприятие, посвященное 60-летию первого полета человека в космос, - пояснили в пресс-службе. - В его рамках состоится митинг около здания Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского, возложения цветов к памятнику Ю.А. Гагарину и могиле К.Э. Циолковского. В 20:00 в здании музея пройдет торжественная церемония открытия Международного кинофестиваля «Циолковский».

Как заявили в правительстве, о дате открытия второй очереди музея всех проинформируют дополнительно.

Напомним, ранее неоднократно заявлялось, что вторая очередь музея откроется именно 12 апреля. Это событие фигурировало в афишах. На региональном телевидении была запланирована прямая трансляция.

Городской голова Калуги Дмитрий Денисов на днях анонсировал приезд на открытие второй очереди полпреда президента в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша приглашал на открытие второй очереди музея космонавтики президента России Владимира Путина и американского бизнесмена Илона Маска. Однако публично они ничего по этому поводу не отвечали.

В то же время в СМИ появилась информация, что 12 апреля Владимир Путин посетит Саратовскую область, где в Энгельсском районе откроется парк покорителей космоса на месте приземления Юрия Гагарина после первого полета.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на днях, отвечая на вопрос о планах главы государства на День космонавтики, не стал говорить ничего конкретного.

Вторая очередь музея космонавтики – главный долгострой Калуги. Работы начались еще в 2014 году. Тогда завершить строительство обещали к декабрю 2016-го. В 2017 строители рассказывали, что объект готов на 80%, а губернатор Анатолий Артамонов планировал открыть его 12 апреля 2018 года. Однако незадолго до этой даты работы и вовсе остановились, рабочим не платили зарплату. В 2018 году директор музея Наталья Абакумова обещала открыть вторую очередь в декабре 2019-го. Потом открытие перенесли на апрель 2021 года.

Строительство второй очереди музея космонавтики в Калуге фигурировало в «деле реставраторов». Как установил суд, фигуранты из федерального министерства культуры и бизнеса во главе с работавшим тогда заместителем министра культуры Григорием Пирумовым похитили более 100 миллионов рублей на проектах реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге и других объектов. В октябре 2017 года Пирумова приговорили к полутора годам колонии и тут же отпустил, зачтя проведенное им время в СИЗО. После обжалования срок увеличили до трех лет, но летом 2019-го досрочно освободили. Именно хищениями калужские власти объясняли задержку сдачи второй очереди музея.

Дмитрий Ивьев , Фото: Алексей Комов.
Опубликовано: 10.04.2021 15:22 19 2967
Тэги: общество музей космонавтики дмитрий денисов
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