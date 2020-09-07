Шапша пригласил Путина в Калугу на открытие музея

В понедельник, 7 сентября, в режиме видеоконференцсвязи прошла рабочая встреча главы Калужской области Владислава ШАШПИ с президентом России Владимиром ПУТИНЫМ.

Одна из тем, которую поднял Шапша – крупнейшие стройки региона.

- Все крупные объекты, на которые выделены средства федерального бюджета, активно строятся, - рассказал он президенту. - К концу года будет завершено строительство Дворца спорта в Калуге, высокими темпами идет строительство кампуса [Московского государственного] технического университета имени Баумана, продолжается строительство заключительной части автомобильного обхода областного центра. И я благодарю вас, уважаемый Владимир Владимирович, за личное внимание и помощь в решении этих вопросов. Мы готовы завершить строительство обхода Калуги до конца 2022 года, и я очень рассчитываю на Вашу поддержку в реализации этого проекта.

Глава региона также напомнил, что в апреле следующего года, как раз к 60-летию первого полета человека в космос, откроется вторая очередь Государственного музея истории космонавтики.

- Это позволит увеличить экспозицию музея в пять раз и удвоить количество гостей, - подчеркнул руководитель Калужской области. - Новое здание построено по вашему прямому поручению, и для калужан было бы большой честью, если бы вы смогли лично открыть его для посетителей.