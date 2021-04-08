Кто из VIP-гостей приедет на День космонавтики в Калугу

Похоже, Путин в Калугу пока не собирается.

В понедельник, 12 апреля, в Калуге будут праздновать День космонавтики. В этот день в городе откроется вторая очередь музея космонавтики. Кого из VIP-гостей ждать на празднике? В четверг, 8 апреля, городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ на встрече со студентами КГУ прокомментировал ситуацию.

- У нас 12 числа будет официальное открытие. И приедут гости, - рассказал Денисов. - Это, естественно, наши соседи, это представители правительства Российской Федерации, ожидается приезд вице-премьера правительства Российской Федерации, ожидается приезд полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе [Игоря Щеголева]. На самом деле, мы ожидаем приезд, и это самое главное, наших гостей, обычных людей, граждан Российской Федерации, наших соседей из других стран и государств для того, чтобы посетить наш замечательный город.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша приглашал на открытие второй очереди музея космонавтики президента России Владимира Путина и американского бизнесмена Илона Маска. Однако публично они ничего по этому поводу не отвечали.

В то же время в СМИ появилась информация, что 12 апреля Владимир Путин посетит Саратовскую область, где в Энгельсском районе откроется парк покорителей космоса на месте приземления Юрия Гагарина после первого полета.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на днях, отвечая на вопрос о планах главы государства на День космонавтики, не стал говорить ничего конкретного.

Новое здание музея космонавтики в Калуге в январе 2021 года.

Напомним, вторая очередь музея космонавтики – главный долгострой Калуги. Работы начались еще в 2014 году. Тогда завершить строительство обещали к декабрю 2016-го. В 2017 строители рассказывали, что объект готов на 80%, а губернатор Анатолий Артамонов планировал открыть его 12 апреля 2018 года. Однако незадолго до этой даты работы и вовсе остановились, рабочим не платили зарплату. В 2018 году директор музея Наталья Абакумова обещала открыть вторую очередь в декабре 2019-го. Потом открытие перенесли на апрель 2021 года.

Строительство второй очереди музея космонавтики в Калуге фигурировало в «деле реставраторов». Как установил суд, фигуранты из федерального министерства культуры и бизнеса во главе с работавшим тогда заместителем министра культуры Григорием Пирумовым похитили более 100 миллионов рублей на проектах реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге и других объектов. В октябре 2017 года Пирумова приговорили к полутора годам колонии и тут же отпустил, зачтя проведенное им время в СИЗО. После обжалования срок увеличили до трех лет, но летом 2019-го досрочно освободили. Именно хищениями калужские власти объясняли задержку сдачи второй очереди музея.