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Городской голова Калуги спрогнозировал сроки отмены масочного режима

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.04.2021 16:17 5 3407
Городской голова Калуги спрогнозировал сроки отмены масочного режима

Городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ заявил, что в течение одного или двух месяцев в Калужской области будет отменен масочный режим. Об этом он рассказал в четверг, 8 апреля, на встрече со студентами КГУ, которая в эти минуты проходит в корпусе на улице Степана Разина. Трансляция с мероприятия доступна на странице главы администрации в «ВКонтакте».

- Владислав Валерьевич [Шапша] примет соответствующее решение, как только уровень заболеваемости, количество вновь заболевших в сутки, станет ничтожно маленьким, небольшим, - пояснил Денисов. - И тогда будет принято соответствующее решение. Я думаю, что это произойдет в ближайший месяц-два.

Он напомнил, что решение об отмене масочного режима принимается губернатором на основе рекомендаций Роспотребнадзора.

Дмитрий Денисов 8 апреля 2021 года

Дмитрий Денисов на встрече со студентами 8 апреля 2021 года.

В Калужской области масочный режим из-за эпидемии коронавируса был введен в апреле 2020 года. Закрывать органы дыхания необходимо во всех общественных местах и в транспорте.

В конце марта масочный режим был продлен до 30 апреля 2021 года.

В феврале губернатор Калужской области Владислав Шапша прогнозировал, что масочный режим будет снят к августу.

В последние три дня количество новых случаев заболевания ковидом в Калужской области растет.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.04.2021 16:17 5 3407
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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