В 14 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в четверг, 8 апреля, подтвердили 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 32 817, сообщили в региональном оперативном штабе. Количество новых выявленных случаев растет третий день подряд.
За последние сутки выздоровел 61 житель нашего региона. Всего с болезнью справился 30 651 калужанин.
Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 293 калужанина.
На лечении остаются 1873 человека.
В 11 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 14 - снизилось, в одном - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 417 (+6 к предыдущему дню),
- Обнинск – 154 (+1),
- Боровский район – 138 (+1),
- Малоярославецкий район – 112 (-2),
- Козельский район – 96 (-1),
- Жуковский район – 94 (+1),
- Сухиничский район – 93 (+1),
- Дзержинский район – 91 (+2),
- Людиновский район – 84 (+3),
- Кировский район – 77 (-2),
- Думиничский район – 71 (+1),
- Бабынинский район – 62 (-2),
- Перемышльский район – 51 (-1),
- Медынский район – 49 (-1),
- Тарусский район – 41 (-2),
- Ферзиковский район – 39 (-1),
- Юхновский район – 31 (-1),
- Жиздринский район – 28 (-2),
- Спас-Деменский район – 24 (+1),
- Мещовский район – 23 (+1),
- Мосальский район - 20 (-1),
- Хвастовичский район – 19 (-1),
- Куйбышевский район – 18 (0),
- Износковский район – 16 (-1),
- Барятинский район – 14 (+1),
- Ульяновский район – 11 (-1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 8 апреля 2021 года.
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