В 14 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в четверг, 8 апреля, подтвердили 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 32 817, сообщили в региональном оперативном штабе. Количество новых выявленных случаев растет третий день подряд.

За последние сутки выздоровел 61 житель нашего региона. Всего с болезнью справился 30 651 калужанин.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 293 калужанина.

На лечении остаются 1873 человека.

В 11 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 14 - снизилось, в одном - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 417 (+6 к предыдущему дню),

Обнинск – 154 (+1),

Боровский район – 138 (+1),

Малоярославецкий район – 112 (-2),

Козельский район – 96 (-1),

Жуковский район – 94 (+1),

Сухиничский район – 93 (+1),

Дзержинский район – 91 (+2),

Людиновский район – 84 (+3),

Кировский район – 77 (-2),

Думиничский район – 71 (+1),

Бабынинский район – 62 (-2),

Перемышльский район – 51 (-1),

Медынский район – 49 (-1),

Тарусский район – 41 (-2),

Ферзиковский район – 39 (-1),

Юхновский район – 31 (-1),

Жиздринский район – 28 (-2),

Спас-Деменский район – 24 (+1),

Мещовский район – 23 (+1),

Мосальский район - 20 (-1),

Хвастовичский район – 19 (-1),

Куйбышевский район – 18 (0),

Износковский район – 16 (-1),

Барятинский район – 14 (+1),

Ульяновский район – 11 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 8 апреля 2021 года.

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