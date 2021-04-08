В Калужской области 61 человек заразился коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили 61 случай заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 32 817, сообщает в четверг, 8 апреля, федеральный оперативный штаб. Количество новых случаев в области растет третий день подряд.

Выздоровел от ковида также 61 житель нашего региона. Всего с болезнью справился 30 651 калужанин.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 293 жителя нашего региона.

На лечении остаются 1873 человека.

По всей России за сутки выявлены 8672 случая коронавируса. За весь период - 4 614 834. Выписаны за сутки – 9558, за весь период – 4 239 038. За последние сутки умерли 365 человек, за все время – 101 845.

Тем временем

В Калужской области смертность в феврале выросла на 21,6%. Подробности.

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