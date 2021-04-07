В Калужской области смертность в феврале выросла на 21,6%

В феврале 2021 года в Калужской области скончались 1415 человек. Это на 251 (21,6%) больше, чем в феврале 2020 года, сообщается в отчетах Калугастата, опубликованных 6 апреля на сайте ведомства.

За первые два месяца года в нашем регионе умерли 3165 человек. Это на 784 (32,9%) больше, чем за январь-февраль 2020-го.

В Калуге за два месяца умерли 1176 человек. Рост за год составил 46,6%.

В 2021 году смертность выросла во всех районах Калужской области, кроме Бабынинского, Барятинского, Износковского, Медынского, Мосальского и Сухиничского.

Напомним, от коронавируса за первые два месяца 2021 года скончались, по официальным данным регионального оперативного штаба, 89 калужан.

В марте от ковида умерли 23 жителя Калужской области. За первую неделю апреля – уже 12.