В Калужской области за месяц 23 человека умерли от коронавируса

За март 2021 года в Калужской области скончались от коронавируса 23 человека. Число жертв эпидемии выросло с 258 до 281, сообщает федеральный оперативный штаб.

Смертность за прошедший месяц оказалась самой низкой с октября 2020 года.

Количество новых случаев ковида в области также продолжает снижаться.

Количество умерших от коронавируса в Калужской области в месяц с апреля 2020 года по март 2021 года.

В то же время вакцинация от COVID-19 пока не стала по-настоящему массовой. Из миллионного населения Калужской области прививку пока сделали лишь 45 тысяч человек.

По прогнозу некоторых экспертов, третья волна коронавируса наступит осенью 2021 года.