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В Калужской области за месяц 23 человека умерли от коронавируса
За март 2021 года в Калужской области скончались от коронавируса 23 человека. Число жертв эпидемии выросло с 258 до 281, сообщает федеральный оперативный штаб.
Смертность за прошедший месяц оказалась самой низкой с октября 2020 года.
Количество новых случаев ковида в области также продолжает снижаться.
Количество умерших от коронавируса в Калужской области в месяц с апреля 2020 года по март 2021 года.
В то же время вакцинация от COVID-19 пока не стала по-настоящему массовой. Из миллионного населения Калужской области прививку пока сделали лишь 45 тысяч человек.
По прогнозу некоторых экспертов, третья волна коронавируса наступит осенью 2021 года.
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