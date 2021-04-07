В 13 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в среду, 7 апреля, подтвердили 60 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 32 756, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровел 61 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 30 590 калужан.
Зафиксированы три новые смерти. Пациенты скончались в Дзержинском районе и Калуге. В Дзержинском районе умершим от ковида жителям было 79 и 75 лет, в Калуге – 60. В списке умерших теперь 293 калужанина.
На лечении остаются 1873 человека.
В 10 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 13 - снизилось, в трех - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 411 (0 к предыдущему дню),
- Обнинск – 153 (+2),
- Боровский район – 137 (+6),
- Малоярославецкий район – 114 (0),
- Козельский район – 97 (+2),
- Жуковский район – 93 (-1),
- Сухиничский район – 92 (-1),
- Дзержинский район – 89 (+2),
- Людиновский район – 81 (+1),
- Кировский район – 79 (+2),
- Думиничский район – 70 (-1),
- Бабынинский район – 64 (-2),
- Перемышльский район – 52 (-5),
- Медынский район – 50 (+1),
- Тарусский район – 43 (-3),
- Ферзиковский район – 40 (+2),
- Юхновский район – 32 (0),
- Жиздринский район – 30 (+1),
- Спас-Деменский район – 23 (-2),
- Мещовский район – 22 (-2),
- Мосальский район - 21 (-2),
- Хвастовичский район – 20 (-1),
- Куйбышевский район – 18 (+1),
- Износковский район – 17 (-1),
- Барятинский район – 13 (-1),
- Ульяновский район – 12 (-2).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 7 апреля 2021 года.
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