В 13 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в среду, 7 апреля, подтвердили 60 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 32 756, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровел 61 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 30 590 калужан.

Зафиксированы три новые смерти. Пациенты скончались в Дзержинском районе и Калуге. В Дзержинском районе умершим от ковида жителям было 79 и 75 лет, в Калуге – 60. В списке умерших теперь 293 калужанина.

На лечении остаются 1873 человека.

В 10 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 13 - снизилось, в трех - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 411 (0 к предыдущему дню),

Обнинск – 153 (+2),

Боровский район – 137 (+6),

Малоярославецкий район – 114 (0),

Козельский район – 97 (+2),

Жуковский район – 93 (-1),

Сухиничский район – 92 (-1),

Дзержинский район – 89 (+2),

Людиновский район – 81 (+1),

Кировский район – 79 (+2),

Думиничский район – 70 (-1),

Бабынинский район – 64 (-2),

Перемышльский район – 52 (-5),

Медынский район – 50 (+1),

Тарусский район – 43 (-3),

Ферзиковский район – 40 (+2),

Юхновский район – 32 (0),

Жиздринский район – 30 (+1),

Спас-Деменский район – 23 (-2),

Мещовский район – 22 (-2),

Мосальский район - 21 (-2),

Хвастовичский район – 20 (-1),

Куйбышевский район – 18 (+1),

Износковский район – 17 (-1),

Барятинский район – 13 (-1),

Ульяновский район – 12 (-2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 7 апреля 2021 года.

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