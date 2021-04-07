Новые смерти от коронавируса зафиксированы в Калуге и Дзержинском районе
Как мы уже рассказывали, в среду, 7 апреля, в Калужской области подтвердили три новые смерти от коронавируса. Пациенты скончались в Дзержинском районе и Калуге. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
В Дзержинском районе умершим от ковида жителям было 79 и 75 лет, в Калуге – 60.
Выявлено еще 60 случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 32 756.
Выздоровел еще 61 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 30 590 калужан.
На лечении остаются 1873 человека.
Тем временем
В Калужской области запретили сайты о лечении коронавируса амулетами. Подробности.
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