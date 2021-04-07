В Калужской области три человека скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще три смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 293, сообщили KP40 в среду, 7 апреля, в федеральном оперативном штабе.

Выявлено еще 60 случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 32 756.

Выздоровел еще 61 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 30 590 калужан.

На лечении остаются 1873 человека.

По всей России за сутки выявлены 8294 случая коронавируса. За весь период - 4 606 162. Выписаны за сутки – 9445, за весь период – 4 229 480. За последние сутки умерли 374 человека, за все время – 101 480.

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