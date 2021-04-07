В Калужской области запретили сайты о лечении коронавируса амулетами
Прокуратура Мосальского района обнаружила в интернете сайты, на которых размещалась информация о лечении коронавирусной инфекции с помощью амулетов и заговоров.
- Указанная информация создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, вводит в заблуждение граждан, - сообщили в среду, 7 апреля, в прокуратуре Калужской области.
В суд были поданы иски, он их удовлетворил. Роскомнадзор обязали ограничить доступ к указанным ресурсам.
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