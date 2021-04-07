В Калужской области запретили сайты о лечении коронавируса амулетами

Прокуратура Мосальского района обнаружила в интернете сайты, на которых размещалась информация о лечении коронавирусной инфекции с помощью амулетов и заговоров.

- Указанная информация создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, вводит в заблуждение граждан, - сообщили в среду, 7 апреля, в прокуратуре Калужской области.

В суд были поданы иски, он их удовлетворил. Роскомнадзор обязали ограничить доступ к указанным ресурсам.