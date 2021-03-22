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В Калужской области масочный режим продлен до 30 апреля
В Калужской области режим повышенной готовности и масочный режим в связи с эпидемией коронавируса продлены до 30 апреля 2021 года. Соответствующее постановление №159 в понедельник, 22 марта, подписал губернатор Владислав ШАПША.
Калужане обязаны носить маски во всех общественных местах, а также в общественном транспорте.
Ранее, напомним, власти заявляли, что масочный режим может быть отменен ко Дню города – в августе.
Также новым постановлением правительства Калужской области внесены некоторые другие изменения в правила жизни калужан во время эпидемии.
Отменен запрет на ограничение в 50 человек на публичных мероприятиях.
Возобновляется работа детских оздоровительных лагерей.
Отменена самоизоляция для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Теперь ограничения для них действуют в форме рекомендации:
«Достигшим возраста 65 лет и старше, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, рекомендовать воздержаться от посещений общественных мест и мест массового пребывания граждан, за исключением случаев:
- обращения за медицинской помощью;
- следования к месту приобретения товаров, работ, услуг;
- прогулки, занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии социального дистанцирования;
- выгула домашних животных, выноса отходов».
Работодателей при этом обязали работников старше 65 лет переводить на удаленную работу в приоритетном порядке:
«Осуществлять, исходя из складывающейся обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации».
Также отменен пункт постановления, которые вводил ограничения в период избирательной кампании.
Полный текст постановления правительства Калужской области №159 от 22 марат 2021 года:
Напомним, в Калужской области на данный момент выявлены 31 768 случаев коронавируса.
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