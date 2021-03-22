В Калужской области масочный режим продлен до 30 апреля

В Калужской области режим повышенной готовности и масочный режим в связи с эпидемией коронавируса продлены до 30 апреля 2021 года. Соответствующее постановление №159 в понедельник, 22 марта, подписал губернатор Владислав ШАПША.

Калужане обязаны носить маски во всех общественных местах, а также в общественном транспорте.

Ранее, напомним, власти заявляли, что масочный режим может быть отменен ко Дню города – в августе.

Также новым постановлением правительства Калужской области внесены некоторые другие изменения в правила жизни калужан во время эпидемии.

Отменен запрет на ограничение в 50 человек на публичных мероприятиях.

Возобновляется работа детских оздоровительных лагерей.

Отменена самоизоляция для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Теперь ограничения для них действуют в форме рекомендации:

«Достигшим возраста 65 лет и старше, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, рекомендовать воздержаться от посещений общественных мест и мест массового пребывания граждан, за исключением случаев:

обращения за медицинской помощью;

следования к месту приобретения товаров, работ, услуг;

прогулки, занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии социального дистанцирования;

выгула домашних животных, выноса отходов».

Работодателей при этом обязали работников старше 65 лет переводить на удаленную работу в приоритетном порядке:

«Осуществлять, исходя из складывающейся обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации».

Также отменен пункт постановления, которые вводил ограничения в период избирательной кампании.

Полный текст постановления правительства Калужской области №159 от 22 марат 2021 года:

Напомним, в Калужской области на данный момент выявлены 31 768 случаев коронавируса.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.