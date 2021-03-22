$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество
COVID-19 Районы, кварталы Клиника года Мисс Росгвардия-2021

В Калужской области масочный режим продлен до 30 апреля

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.03.2021 13:05 7 1913
В Калужской области масочный режим продлен до 30 апреля

В Калужской области режим повышенной готовности и масочный режим в связи с эпидемией коронавируса продлены до 30 апреля 2021 года. Соответствующее постановление №159 в понедельник, 22 марта, подписал губернатор Владислав ШАПША.

Калужане обязаны носить маски во всех общественных местах, а также в общественном транспорте.

Ранее, напомним, власти заявляли, что масочный режим может быть отменен ко Дню города – в августе.

Также новым постановлением правительства Калужской области внесены некоторые другие изменения в правила жизни калужан во время эпидемии.

Отменен запрет на ограничение в 50 человек на публичных мероприятиях.

Возобновляется работа детских оздоровительных лагерей.

Отменена самоизоляция для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Теперь ограничения для них действуют в форме рекомендации:

«Достигшим возраста 65 лет и старше, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, рекомендовать воздержаться от посещений общественных  мест и мест массового пребывания граждан, за исключением случаев:

  • обращения за медицинской помощью;
  • следования к месту приобретения товаров, работ, услуг;
  • прогулки, занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии социального дистанцирования;
  • выгула домашних животных, выноса отходов».

Работодателей при этом обязали работников старше 65 лет переводить на удаленную работу в приоритетном порядке:

«Осуществлять, исходя из складывающейся обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации».

Также отменен пункт постановления, которые вводил ограничения в период избирательной кампании.

Полный текст постановления правительства Калужской области №159 от 22 марат 2021 года:

постановление правительства Калужской области №159 от 22.03.2021 года полный текст

постановление правительства Калужской области №159 от 22.03.2021 года полный текст

постановление правительства Калужской области №159 от 22.03.2021 года полный текст

Напомним, в Калужской области на данный момент выявлены 31 768 случаев коронавируса.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.03.2021 13:05 7 1913
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение владислав шапша постановление масочный режим
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 7 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
За год в Калужской области число компаний, использующих интеллектуальный номер 8 800 от «Ростелекома», выросло вдвое
МегаФон создает Private LTE на крупнейшем* в России месторождении меди
ВТБ Лизинг передал бульдозер John Deere для лесозаготовок в Калуге
ВТБ в Калужской области на три четверти увеличил объемы выдачи кредитов наличными
ВТБ в Калужской области с начала года увеличил продажи автокредитов в полтора раза
Умные часы вместо смартфонов получили женщины на 8 марта
ОПРОС
А почему вы до сих пор не привились от коронавируса? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Почерковедческая экспертиза для суда: нюансы исследования
Краткая биография Алевтины Анатольевны Черниковой, ее профессиональная и личная жизнь
Аренда автобусов в надёжной компании

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru