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В Калужской области за сутки 71 человек заболел коронавирусом
В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 71 случай заражения коронавирусом, сообщили KP40 в понедельник, 22 марта, в федеральном оперативном штабе. Общее количество заболевших выросло до 31 768.
Выздоровели еще 75 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 29 527 калужан.
Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 281 человек.
На лечении остаются 1960 человек.
По всей России за сутки выявлены 9 284 случая коронавируса. За весь период - 4 466 153. Выписаны за сутки – 7790, за весь период – 4 077 185. За последние сутки умер 361 человек, за все время – 95 391.
UPD. В 13 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки.
Тем временем
В Калужской области сняли режим самоизоляции для всех жителей. Подробности.
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