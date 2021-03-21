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В Калужской области снят режим самоизоляция
В нашем регионе завершилось действие постановления правительства, согласно которому вводился режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, а также для жителей, имеющих соответствующие заболевания.
Листки нетрудоспособности таким гражданам в связи с самоизоляцией оформляться не будут, и они приступают к исполнению своих трудовых обязанностей.
Напомним, что режим самоизоляции для этой категории граждан начался в марте 2020 года.
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