В 13 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области в понедельник, 22 марта, подтвердили 71 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 31 768, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 75 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 29 527 калужан.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 281 калужанин.

На лечении остаются 1960 человек.

В 13 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 12 - снизилось, в одном - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 406 (-11 к предыдущему дню),

Обнинск – 153 (+3),

Боровский район – 125 (-4),

Малоярославецкий район – 118 (+4),

Козельский район – 110 (+2),

Кировский район – 101 (-1),

Жуковский район – 95 (+2),

Людиновский район – 90 (+5),

Дзержинский район – 88 (+1),

Думиничский район – 77 (+1),

Сухиничский район – 65 (+4),

Бабынинский район – 63 (-2),

Перемышльский район – 58 (0),

Тарусский район – 57 (+2),

Медынский район – 51 (-2),

Юхновский район – 45 (+3),

Ферзиковский район – 38 (-2),

Жиздринский район – 34 (-2),

Спас-Деменский район – 31 (-3),

Мещовский район – 28 (-3),

Мосальский район - 26 (-2),

Хвастовичский район – 25 (+1),

Износковский район – 23 (+1),

Куйбышевский район – 20 (+2),

Ульяновский район – 17 (-2),

Барятинский район – 16 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 22 марта 2021 года.

Тем временем

В Калужской области масочный режим продлен до 30 апреля. Подробности.

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