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В 13 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки
В Калужской области в понедельник, 22 марта, подтвердили 71 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 31 768, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 75 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 29 527 калужан.
Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 281 калужанин.
На лечении остаются 1960 человек.
В 13 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 12 - снизилось, в одном - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 406 (-11 к предыдущему дню),
- Обнинск – 153 (+3),
- Боровский район – 125 (-4),
- Малоярославецкий район – 118 (+4),
- Козельский район – 110 (+2),
- Кировский район – 101 (-1),
- Жуковский район – 95 (+2),
- Людиновский район – 90 (+5),
- Дзержинский район – 88 (+1),
- Думиничский район – 77 (+1),
- Сухиничский район – 65 (+4),
- Бабынинский район – 63 (-2),
- Перемышльский район – 58 (0),
- Тарусский район – 57 (+2),
- Медынский район – 51 (-2),
- Юхновский район – 45 (+3),
- Ферзиковский район – 38 (-2),
- Жиздринский район – 34 (-2),
- Спас-Деменский район – 31 (-3),
- Мещовский район – 28 (-3),
- Мосальский район - 26 (-2),
- Хвастовичский район – 25 (+1),
- Износковский район – 23 (+1),
- Куйбышевский район – 20 (+2),
- Ульяновский район – 17 (-2),
- Барятинский район – 16 (-1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 22 марта 2021 года.
Тем временем
В Калужской области масочный режим продлен до 30 апреля. Подробности.
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