В калужском правительстве прокомментировали перенос открытия второй очереди музея космонавтики

Как мы уже рассказывали, в Калуге перенесли открытие второй очереди музея космонавтики. Ранее мероприятие было запланировано на 12 апреля, однако в субботу правительство Калужской области сообщило, что оно не состоится. В этот день будет только празднование 60-летия первого полета Юрия Гагарина в космос. На своем канале в Telegram ситуацию прокомментировал заместитель министра внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Илья ЗЕНОВ.

- 12 апреля мы со всем миром встретим 60-летие первого полета человека в космос, - пояснил он. - Это день и событие общемирового масштаба. Мероприятия заглушат и затмят Открытие второй очереди Музея космонавтики, а для Калужской области - это все-таки очень значительное событие. В этом есть и запрос, и потребность. Открытие Музея космонавтики сформировано, как отдельное событие.

В тоже время анонимные калужские каналы в Telegram предполагают, что перенос связан с тем, что кто-то из высоких гостей не смог приехать 12 апреля.

Ранее городской голова Калуги Дмитрий Денисов анонсировал приезд на открытие второй очереди полпреда президента в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева.

Приглашали в Калугу и Владимира Путина, однако 12 апреля он посетит Саратовскую область. Эту информацию в субботу официально подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По нашим данным, открытие второй очереди музея космонавтики в Калуге может состояться в субботу, 17 апреля. Официально эту информацию власти пока не комментируют.