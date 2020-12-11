COUNTER: pixel redirect
$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество

В Калужской области 161 человек заболел коронавирусом за сутки

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 11.12.2020 17:43 0 655
В Калужской области 161 человек заболел коронавирусом за сутки

В Калужской области в пятницу, 11 декабря, подтвердили 161 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 17 674, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 156 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 16 591 калужанин.

В списке умерших теперь 124 человека. За сутки подтверждены две новые смерти. Скончались 65-летний житель Боровского района и 66-летний житель Обнинска.

На лечении остаются 959 человек.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 210 (+8 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 121 (0),
  • Кировский район – 68 (-2),
  • Боровский район – 62 (-4),
  • Людиновский район – 60 (-4),
  • Малоярославецкий район – 55 (-4),
  • Козельский район – 54 (+2),
  • Жуковский район – 48 (+1),
  • Дзержинский район – 43 (-1),
  • Бабынинский район – 32 (0),
  • Сухиничский район – 23 (-6),
  • Юхновский район – 22 (+1),
  • Медынский район – 21 (+1),
  • Мещовский район – 18 (0),
  • Ферзиковский район – 18 (+3),
  • Жиздринский район – 16 (+2),
  • Износковский район – 14 (+1),
  • Перемышльский район – 13 (+1),
  • Спас-Деменский район – 12 (+1),
  • Думиничский район – 11 (+1),
  • Мосальский район - 9 (+1),
  • Тарусский район – 8 (+1),
  • Хвастовичский район – 8 (+1),
  • Куйбышевский район – 6 (+1),
  • Ульяновский район – 4 (-1),
  • Барятинский район – 3 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 11 декабря 2020 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 11 декабря 2020 года.

Как мы уже сообщали, в Калужскую область привезли вакцину от коронавируса.

Уже несколько недель подряд наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. Роспотребнадзор опубликовал новые даные.

Также растет количество школьников, переведенных на дистанционное обучение.

Тем временем

Почему калужане носят маски? Мы провели опрос жителей города. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 11.12.2020 17:43 0 655
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
370 тысяч жителей ЦФО выбрали мобильную связь от «Ростелекома»
«Ростелеком. Лицей» открывает бесплатный доступ к теоретическим материалам школьной программы
Энергетики помогают медикам в Кировском районе
ВТБ в Калужской области нарастил кредитный портфель на 20%
Цены пополам: белорусские двери «Стальная линия»
«Черных пятниц» много не бывает — Wink устраивает недельную распродажу
МегаФон предложил абонентам Калужской области новое качество голосовой связи
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
А по какой причине вы носите маску? 
Всего проголосовало: 1965
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Зачем нужна независимая экспертиза после ДТП
Как не попасться черным риэлторам?
Шкаф-купе под индивидуальные параметры как оптимальный выбор

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru