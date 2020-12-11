В Калужской области 161 человек заболел коронавирусом за сутки

В Калужской области в пятницу, 11 декабря, подтвердили 161 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 17 674, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 156 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 16 591 калужанин.

В списке умерших теперь 124 человека. За сутки подтверждены две новые смерти. Скончались 65-летний житель Боровского района и 66-летний житель Обнинска.

На лечении остаются 959 человек.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 210 (+8 к предыдущему дню),

Обнинск – 121 (0),

Кировский район – 68 (-2),

Боровский район – 62 (-4),

Людиновский район – 60 (-4),

Малоярославецкий район – 55 (-4),

Козельский район – 54 (+2),

Жуковский район – 48 (+1),

Дзержинский район – 43 (-1),

Бабынинский район – 32 (0),

Сухиничский район – 23 (-6),

Юхновский район – 22 (+1),

Медынский район – 21 (+1),

Мещовский район – 18 (0),

Ферзиковский район – 18 (+3),

Жиздринский район – 16 (+2),

Износковский район – 14 (+1),

Перемышльский район – 13 (+1),

Спас-Деменский район – 12 (+1),

Думиничский район – 11 (+1),

Мосальский район - 9 (+1),

Тарусский район – 8 (+1),

Хвастовичский район – 8 (+1),

Куйбышевский район – 6 (+1),

Ульяновский район – 4 (-1),

Барятинский район – 3 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 11 декабря 2020 года.

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