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В Калужской области за сутки два человека умерли от коронавируса

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 11.12.2020 11:00 3 1314
В Калужской области за сутки два человека умерли от коронавируса

В Калужской области за последние сутки подтверждены еще две смерти от коронавируса. Общее количество жертв пандемии в нашем регионе достигло 124, сообщили KP40 в пятницу, 11 декабря, в федеральном оперативном штабе.

Также за сутки выявлен 161 новый случай ковида. Это рекорд за весь период пандемии. Общее количество заболевших в регионе выросло до 17 674.

Выздоровели 156 калужан. За все время пандемии с вирусом справился 16 591 человек.

На лечении остаются 959 человек.

По всей России за сутки выявлено 28 585 случаев коронавируса. За весь период - 2 597 711. Выписано – 2 059 840. За последние сутки умерли 613 человек, за все время – 45 893.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 11 декабря 2020 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 11 декабря 2020 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 11 декабря 2020 года.

Как мы уже сообщали, в Калужскую область привезли вакцину от коронавируса.

Также в нашем регионе заработал единый телефонный номер для больных ковидом. Звонить можно на 122.

Тем временем

Почему калужане носят маски? Мы провели опрос жителей города. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 11.12.2020 11:00 3 1314
Тэги: общество коронавирус статистика здравоохранение
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