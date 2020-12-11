В Калужской области 5 школ и 49 классов перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса и ОРВИ

В Калужской области количество заболевших коронавирусом школьников выросло до 32, сообщили в пятницу, 11 декабря, министерство образования и науки региона. Всего из-за COVID-19 и ОРВИ закрыто 49 классов в 25 школах, а также полностью закрыто 5 общеобразовательных организаций. Все их учащиеся переведены на дистанционное обучение.

По сравнению с данными на 4 декабря, количество закрытых классов увеличилось на 3, количество закрытых школ осталось прежним.

- Количество учителей с подтверждённым диагнозом COVID-19 уменьшается, но эта динамика замедлилась, - отмечают в министерстве. - Сейчас COVID-19 подтверждён у 118 учителей (по состоянию на 4 декабря диагноз был актуальным у 122 учителей). Показатель заболеваемости учителей сезонными ОРВИ вырос и составляет на данный момент 7,8% учителей (на прошлой неделе 7,5%).

По информации Минобра, дистанционный формат обучения используется в отдельных классах и школах, в которых растёт количество заболевших.

- Дополнительно отметим, что уровень заболеваемости ОРВИ среди обучающихся соответствует данным соответствующего периода прошлого года, - подчеркивают в калужском министерстве. - Мы продолжаем контролировать соблюдение эпидемиологических требований в образовательных организациях. В канун новогодних праздников просим Вас быть особенно внимательными и соблюдать меры санитарной безопасности. Берегите себя и своих родных!

Тем временем

В Калуге и области 11 декабря зафиксирован рекорд по приросту заболевших коронавирусом. Подробности.