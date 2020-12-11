В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 6,3%

В Калужской области продолжает расти количество случаев ОРВИ. За пошедшую неделю заболел 10 881 человек. Это на 6,3% больше, чем в первую неделю месяца, сообщили в пятницу, 11 декабря, в региональном управлении Роспотребнадзора.

Повышенная активность ОРВИ сохранилась среди калужан старше 15 лет. Средние многолетние показатели заболеваемости превышены на 144,3%.

- Нестабильная эпидемиологическая обстановка по заболеваемости ОРВИ наблюдалась в следующих муниципальных районах: Бабынинский, Думиничский, Жиздринский, Козельский, Куйбышевский, Малоярославецкий, Медынский, Мещовский, Мосальский, Перемышльский, Тарусский, Ульяновский, Юхновский, а также в Обнинске, - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Больше половины случаев ОРВИ со всей области зафиксировано в Калуге – 6869. Это на 5,1% больше, чем неделей ранее. Причем в Калуге массово болеют не только взрослые, но и дети до шести лет. В разных возрастных группах средние показатели превышены на 30,9%, 31,5% и 190,8%.

- Частота госпитализации больных с симптомами ОРВИ снизилась на 2,4%, - сообщили также в Роспотребнадзоре. - По данным ГАУЗ КО «Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД», в стационары региона госпитализирован 41 больной.

Ранее, напомним, министерство образования и науки Калужской области рассказало о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в школах.

Тем временем

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