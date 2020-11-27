Стали известны подробности о трех новых жертвах коронавируса в Калужской области

Как мы уже рассказывали, в Калужской области в пятницу, 27 ноября, еще три человека умерли от коронавируса. Общее количество жертв пандемии выросло до 109.

В региональном оперативном штабе сообщили, что скончались два жителя Сухиничского района 91 и 70 лет, а также 70-летний житель Обнинска.

Подтверждены 140 новых случаев заболевания. Общее количество зараженных достигло 15 571.

Вылечились от коронавируса 212 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 13 208 калужан.

На лечении остаются 2254 человека.

Напомним, 25 ноября губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал постановление о введении новых ограничений с 1 декабря.

При этом глава региона заявил о выходе региона на плато по заболеваемости ковидом.

UPD. Статистику по каждому из районов Калужской области смотрите здесь.

Тем временем

В Калужской области 20-летняя мать избила двухлетнего сына и даже не вызвала врача. Позже ребенку пришлось сделать несколько операций. Подробности.

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