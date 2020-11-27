В Калужской области избитому матерью ребенку сделали несколько операций

Как мы уже рассказывали, в городе Киров Калужской области в больницу попал двухлетний мальчик, которого избила собственная 20-летняя мать. В пятницу, 27 ноября, в калужском региональном управлении Следственного комитета подробнее рассказали о ходе расследования уголовного дела.

- 2 ноября 2020 года подозреваемая проявила агрессию к своему 2-летнему сыну, который препятствовал кормлению, - отмечают в СК. - Женщина нанесла несколько ударов по спине ребенка ремнем и толкнула его. Мальчик упал на пол и ударился головой. По предварительным данным, действиями матери здоровью ребенка причинен тяжкий вред. Наличие телесных повреждений у мальчика обнаружили сотрудники социального центра, где ранее по заявлению матери временно проживал ребенок. 6 ноября они совместно с полицией пришли проверить условия жизни малолетнего и увидели у мальчика телесные повреждения. Ребенок был госпитализирован, ему проведено несколько операций, лечение продолжается.

За свой поступок юной матери грозит не только лишение родительских прав, но и 10 лет лишения свободы по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего лица».

- Подозреваемая не отрицает факт нанесения телесных повреждений своему ребенку, однако причиной случившего считает непослушание мальчика, - рассказали также следователи.

Кроме того, СК будет выяснять, насколько полно и своевременно по отношению к данной семье исполняли свои обязанности сотрудники органов опеки и попечительства администрации города Кирова и Кировского района.

Тем временем

В Калужской области подтвердили новые смерти от коронавируса. Подробности.