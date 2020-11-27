За сутки в Калужской области еще три человека умерли от коронавируса

В Калужской области за последние сутки еще три человека умерли от коронавируса. Общее количество жертв пандемии выросло до 109, сообщили KP40 в федеральном оперативном штабе в пятницу, 26 ноября.

Также подтвердили 140 новых случаев заболевания. Общее количество зараженных достигло 15 571.

Вылечились от коронавируса еще 212 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 13 208 калужан.

На лечении остаются 2254 человека.

По всей России за последние сутки выявили 27 543 новых случая коронавируса. Это абсолютный рекорд. За весь период - 2 215 533. Вылечились – 1 712 174, умерли – 38 558.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 27 ноября 2020 года.

Напомним, 25 ноября губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал постановление о введении новых ограничений с 1 декабря.

При этом глава региона заявил о выходе региона на плато по заболеваемости ковидом.

Тем временем

Занижают ли в Калужской области данные о смертности от коронавируса? Мы изучили официальную статистику по умершим за последни три года. Подробности.

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