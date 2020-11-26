В Калужской области за год смертность выросла на 6%

В январе-сентябре 2020 года в Калужской области скончались 11 748 человек. Это на 6% больше, чем в январе-сентябре 2019 года. Тогда умерли 11 089 жителей региона, сообщили KP40 25 ноября в Калугастат.

Часть исследуемого периода пришлась на пандемию коронавируса. Во многих российских регионах сообщалось, что умершим от коронавируса якобы указывают другие причины смерти, чтобы «не портить статистику». Однако, как видно из официальной калужской статистики, взрывного роста количества смертей в регионе нет. Для примера – в 2018 году за те же 9 месяцев скончались 11 447 человек.

Рождаемость в 2020 году наоборот несколько снизилась. За девять месяцев появился на свет 6701 младенец. В 2019 году было 6794, в 2018 – 7843.

Естественная убыль населения растет третий год подряд.

Напомним, по официальным данным от коронавируса в Калужской области скончались 105 человек.

А губернатор Владислав Шапша заявил о выходе на плато.

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