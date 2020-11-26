$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество

В Калужской области за год смертность выросла на 6%

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.11.2020 09:56 37 2807
В Калужской области за год смертность выросла на 6%

В январе-сентябре 2020 года в Калужской области скончались 11 748 человек. Это на 6% больше, чем в январе-сентябре 2019 года. Тогда умерли 11 089 жителей региона, сообщили KP40 25 ноября в Калугастат.

Часть исследуемого периода пришлась на пандемию коронавируса. Во многих российских регионах сообщалось, что умершим от коронавируса якобы указывают другие причины смерти, чтобы «не портить статистику». Однако, как видно из официальной калужской статистики, взрывного роста количества смертей в регионе нет. Для примера – в 2018 году за те же 9 месяцев скончались 11 447 человек.

Рождаемость в 2020 году наоборот несколько снизилась. За девять месяцев появился на свет 6701 младенец. В 2019 году было 6794, в 2018 – 7843.

Естественная убыль населения растет третий год подряд.

Напомним, по официальным данным от коронавируса в Калужской области скончались 105 человек.

А губернатор Владислав Шапша заявил о выходе на плато.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.11.2020 09:56 37 2807
Тэги: общество статистика коронавирус владислав шапша
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 37 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Черных пятниц» много не бывает — Wink устраивает недельную распродажу
МегаФон предложил абонентам Калужской области новое качество голосовой связи
В главных ролях — ваши домашние любимцы: конкурс от «Ростелекома»
«Ростелеком» установил оборудование измерения температуры в Калужском областном драматическом театре
Гейминг нового уровня: «Ростелеком» и Huawei представляют роутер «Игровой» с искусственным интеллектом
Банк «Открытие» о сберегательных стратегиях
Сбер приглашает калужан принять участие в «Зеленом дне»
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
А по какой причине вы носите маску? 
Всего проголосовало: 1965
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Обзор HONOR Watch ES: смарт-часы или фитнес-браслет
Почему Нур-Султан - город для людей?
Элитные кухни премиум класса: особенности

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru