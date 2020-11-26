В Калужской области двухлетний мальчик попал в больницу после избиения матерью

В городе Киров Калужской области двухлетний мальчик попал в больницу после того, как его ремнем избила собственная мать. В четверг, 26 ноября, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

- Установлено, что жительница Кирова в ноябре 2020 года при кормлении своего малолетнего сына подвергла его избиению ремнем, причинив ребенку множественные телесные повреждения, - заявили в прокуратуре. - Несмотря на ухудшение состояния здоровья малыша, для оказания ему медицинской помощи мать на протяжении нескольких дней не обращалась. Лишь после вмешательства сотрудников полиции и специалистов социального реабилитационного центра ребенок доставлен в больницу, где ему оказана надлежащая медицинская помощь.

Уголовное дело возбуждено по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Максимальное наказание по ней – три года лишения свободы.

Кроме того, отделом опеки и попечительства Кировской районной администрации в отношении матери ребенка направлено исковое заявление о лишении ее родительских прав.

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