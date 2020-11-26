В Калуге 46-летнего мужчину винят в пожаре с двумя погибшими женщинами на улице Никитина

Как мы уже рассказывали, вечером 15 ноября в Калуге пожар произошел в доме №89 на улице Никитина. Погибли 68-летняя женщина и ее 92-летняя мать. В четверг, 26 ноября, калужское региональное управление Следственного комитета сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины.

- В вечернее время злоумышленник допустил возникновение пожара в комнате своей квартиры, - считают в СК. - Мужчина стал задыхаться и вышел из квартиры, оставив открытыми окно и входную дверь. Из-за воздействия сквозняка продукты сгорания распространились по всей площади квартиры. В других комнатах спали мать и бабушка мужчины, которые в результате пожара скончались.

По уголовной статье «Причинением смерти по неосторожности двум лицам» калужанину грозит до четырех лет лишения свободы.

Фото с места пожара в Калуге 15 ноября 2020 года.

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