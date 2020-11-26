В Калужской области за сутки еще один человек умер от коронавируса

В Калужской области за последние сутки подтвердили 144 новых случая заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных достигло 15 431, сообщили KP40 в федеральном оперативном штабе в четверг, 26 ноября.

Вылечились от коронавируса еще 356 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 12 996 калужан.

Зафиксирована одна новая смерть. В списке умерших теперь 106 калужан.

На лечении остается 2329 человек.

По всей России за последние сутки выявили 25 487 новых случаев коронавируса. За весь период - 2 187 990. Вылечились – 1 685 492, умерли – 38 062.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 26 ноября 2020 года.

Накануне, напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал постановление о введении новых ограничений с 1 декабря.

При этом глава региона заявил о выходе региона на плато по заболеваемости ковидом.

Тем временем

Занижают ли в Калужской области данные о смертности от коронавируса? Мы изучили официальную статистику по умершим за последни три года. Подробности.

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