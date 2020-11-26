В Калужской области за сутки еще один человек умер от коронавируса

В Калужской области за последние сутки подтвердили 144 новых случая заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных достигло 15 431, сообщили KP40 в федеральном оперативном штабе в четверг, 26 ноября.
Вылечились от коронавируса еще 356 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 12 996 калужан.
Зафиксирована одна новая смерть. В списке умерших теперь 106 калужан.
На лечении остается 2329 человек.
По всей России за последние сутки выявили 25 487 новых случаев коронавируса. За весь период - 2 187 990. Вылечились – 1 685 492, умерли – 38 062.
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 26 ноября 2020 года.
Накануне, напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал постановление о введении новых ограничений с 1 декабря.
При этом глава региона заявил о выходе региона на плато по заболеваемости ковидом.
Тем временем
Занижают ли в Калужской области данные о смертности от коронавируса? Мы изучили официальную статистику по умершим за последни три года. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!