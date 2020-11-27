В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 27 ноября

В Калужской области в пятницу, 27 ноября, подтвердили 140 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 15 571, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 212 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 13 208 калужан.

В списке умерших теперь 109 человек. За последние сутки подтвердили три новые смерти. Скончались два жителя Сухиничского района 91 и 70 лет, а также 70-летний житель Обнинска.

На лечении остаются 2254 человека.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 509 (-44 к предыдущему дню),

Обнинск – 262 (-27),

Боровский район – 259 (+5),

Людиновский район – 158 (+1),

Кировский район – 149 (+5),

Козельский район – 123 (-5),

Дзержинский район – 107 (-2),

Малоярославецкий район – 103 (+4),

Бабынинский район – 74 (-5),

Жуковский район – 71 (-2),

Сухиничский район – 55 (-2),

Медынский район – 53 (-2),

Юхновский район – 42 (-4),

Мещовский район – 40 (0),

Жиздринский район – 36 (0),

Ферзиковский район – 34 (-1),

Износковский район – 28 (0),

Перемышльский район – 27 (+1),

Спас-Деменский район – 25 (+2),

Думиничский район – 23 (+1),

Мосальский район - 18 (+1),

Тарусский район – 17 (+1).

Хвастовичский район – 14 (0),

Куйбышевский район – 12 (0),

Ульяновский район – 8 (-2),

Барятинский район – 7 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 27 ноября 2020 года.

Накануне, напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал постановление о введении новых ограничений с 1 декабря.

При этом глава региона заявил о выходе региона на плато по заболеваемости ковидом.

Тем временем

В Калужской области 20-летняя мать избила двухлетнего сына и даже не вызвала врача. Позже ребенку пришлось сделать несколько операций. Подробности.

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