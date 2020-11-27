В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 27 ноября

В Калужской области в пятницу, 27 ноября, подтвердили 140 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 15 571, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 212 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 13 208 калужан.
В списке умерших теперь 109 человек. За последние сутки подтвердили три новые смерти. Скончались два жителя Сухиничского района 91 и 70 лет, а также 70-летний житель Обнинска.
На лечении остаются 2254 человека.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 27 ноября 2020 года.
Накануне, напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал постановление о введении новых ограничений с 1 декабря.
При этом глава региона заявил о выходе региона на плато по заболеваемости ковидом.
Тем временем
В Калужской области 20-летняя мать избила двухлетнего сына и даже не вызвала врача. Позже ребенку пришлось сделать несколько операций. Подробности.
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