В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 24 ноября

В Калужской области во вторник, 24 ноября, подтвердили 143 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это рекорд по дневному приросту. Общее число заболевших выросло до 15 142, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 217 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 12 321 калужанин.
В списке умерших 105 человек. За последние сутки новых смертей не было.
На лечении остаются 2716 человек.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 24 ноября 2020 года.
Ранее в Калужской области изменились правила выписки пациентов с коронавирусом.
Также стало известно о новых ограничениях в школах и детских садах. А на уличных массовых мероприятиях обязательны будут маски.
Тем временем
В Калужской области работникам госучреждений и чиновникам запретили проводить корпоративы. А елки для детей будут только на улице, объявил губернатор Владислав Шапша. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!