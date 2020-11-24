В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 24 ноября

В Калужской области во вторник, 24 ноября, подтвердили 143 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это рекорд по дневному приросту. Общее число заболевших выросло до 15 142, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 217 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 12 321 калужанин.

В списке умерших 105 человек. За последние сутки новых смертей не было.

На лечении остаются 2716 человек.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 633 (-48 к предыдущему дню),

Обнинск – 422 (0),

Боровский район – 263 (-9),

Людиновский район – 184 (-2),

Кировский район – 171 (+3),

Козельский район – 157 (-1),

Дзержинский район – 142 (-5),

Малоярославецкий район – 115 (-5),

Бабынинский район – 90 (-2),

Жуковский район – 81 (-10),

Сухиничский район – 73 (+1),

Медынский район – 58 (-7),

Юхновский район – 51 (0),

Мещовский район – 42 (+1),

Жиздринский район – 40 (+1),

Ферзиковский район – 39 (+1),

Износковский район – 26 (0),

Спас-Деменский район – 25 (+1),

Перемышльский район – 23 (0),

Думиничский район – 19 (+1),

Мосальский район - 15 (0),

Тарусский район – 13 (0).

Хвастовичский район – 11 (+2),

Куйбышевский район – 10 (+2),

Ульяновский район – 7 (+2),

Барятинский район – 6 (0).



Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 24 ноября 2020 года.

Ранее в Калужской области изменились правила выписки пациентов с коронавирусом.

Также стало известно о новых ограничениях в школах и детских садах. А на уличных массовых мероприятиях обязательны будут маски.

Тем временем

В Калужской области работникам госучреждений и чиновникам запретили проводить корпоративы. А елки для детей будут только на улице, объявил губернатор Владислав Шапша. Подробности.

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