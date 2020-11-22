Главный архитектор Калуги представил подсветку будущего Дворца спорта

В декабре 2020 года в Калуге планируется завершить работы по строительству Дворца спорта на пересечении улиц Ленина и Баррикад. Главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ на своей странице в Facebook показал, как будет выглядеть новое здание в темное время суток.

- Главархитектура Калуги разработала эмблему и брендбук оформления новейшего Дворца спорта в столице региона, - отметил Комов. - Использованы олимпийские мотивы и стиль времён первого полета человека в космос, юбилей которого будет отмечаться в следующем 21-м году наряду с 650-летием колыбели космонавтики.

Судя по этим рисункам, Дворец спорта будет носить название «Центральный». Именно так назывался футбольный стадион, который находился на этом месте. Его снесли в декабре 2017 года.

Последние фото изнутри строящегося Дворца спорта мы публиковали на прошлой неделе.