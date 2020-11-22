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Главный архитектор Калуги представил подсветку будущего Дворца спорта

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.11.2020 11:44 10 1244
Главный архитектор Калуги представил подсветку будущего Дворца спорта

В декабре 2020 года в Калуге планируется завершить работы по строительству Дворца спорта на пересечении улиц Ленина и Баррикад. Главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ на своей странице в Facebook показал, как будет выглядеть новое здание в темное время суток.

- Главархитектура Калуги разработала эмблему и брендбук оформления новейшего Дворца спорта в столице региона, - отметил Комов. - Использованы олимпийские мотивы и стиль времён первого полета человека в космос, юбилей которого будет отмечаться в следующем 21-м году наряду с 650-летием колыбели космонавтики.

Дворец спорта Калуга

Дворец спорта Калуга

Судя по этим рисункам, Дворец спорта будет носить название «Центральный». Именно так назывался футбольный стадион, который находился на этом месте. Его снесли в декабре 2017 года.

Последние фото изнутри строящегося Дворца спорта мы публиковали на прошлой неделе.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.11.2020 11:44 10 1244
Тэги: общество архитектура дворец спорта алексей комов спорт
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