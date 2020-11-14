В Калуге улицу Ленина разделят островком безопасности рядом с Дворцом спорта

Перекресток улиц Ленина и Баррикад в Калуге.

В Калуге начались работы по повышению безопасности перекрестка улиц Ленина и Баррикад – рядом со строящимся Дворцом спорта и филармонией.

- В связи с планируемым открытием Дворца спорта, ожидается значительное увеличение количества пешеходов и автотранспорта, - сообщили KP40 в субботу, 14 ноября, в управлении городского хозяйства Калуги. - В связи с этим, в качестве дополнительных мер по обеспечению безопасности дорожного движения и в соответствии со вступившими в силу изменениями ГОСТа 52289, принято решение проезжую часть по улице Ленина разделить островом безопасности. Также дополнительно будет организован заездной карман для общественного транспорта в районе филармонии. Работы начаты.

Напомним, Дворец спорта, который сейчас строят на месте бывшего стадиона «Центральный», должны доделать до конца 2020 года.

UPD. - Островок будет создан за счёт проезжей части, - уточнила директор Службы единого заказа городского хозяйства Калуги Татьяна АРЕН. - Однако это никак не скажется на участниках движения, так как от полосы будет занято только 50 сантиметров. Более того, в целях предотвращения затруднения движения при остановке общественного транспорта в районе филармонии будет обустроен заездной карман

Фото Дворца спорта в Калуге 10 ноября 2020 года.