В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 21 ноября

В Калужской области в субботу, 21 ноября, подтвердили 142 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 14718 человек, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 185 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 11900 калужан.

В списке умерших 105 человек. За последние сутки пять новых смертей.

На лечении остается 2713 человек. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 736 (-82 к предыдущему дню),

Обнинск – 380 (+20),

Боровский район – 273 (+8),

Людиновский район – 179 (+2),

Кировский район – 161 (+2),

Козельский район – 142 (-2),

Дзержинский район – 137 (-6),

Малоярославецкий район – 109 (-7),

Бабынинский район – 90 (-2),

Жуковский район – 86 (+1),

Медынский район – 65 (-1),

Сухиничский район – 64 (+3),

Юхновский район – 45 (+2),

Жиздринский район – 40 (-3),

Мещовский район – 39 (0),

Ферзиковский район – 34 (+1),

Износковский район – 26 (0),

Спас-Деменский район – 24 (0),

Перемышльский район – 22 (+2),

Думиничский район – 18 (0),

Мосальский район - 16 (+1),

Тарусский район – 9 (+7).

Хвастовичский район – 7 (0),

Куйбышевский район – 6 (0).

Барятинский район – 5 (0),

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 21 ноября 2020 года.

Ранее в Калужской области изменились правила выписки пациентов с коронавирусом.

Также министр здравоохранения региона Алан Цкаев рассказал о количестве свободных мест в больницах и о том, когда заработают два новых аппарата КТ. А губернатор Владислав Шапша поделился информацией о текущей ситуации с лекарствами от коронавируса.

Тем временем

Министерство образования и науки Калужской области рассказало о заболеваемости в школах и ответило на вопрос, будет ли переход на дистанционное обучение. Подробности.

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