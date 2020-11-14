В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 14 ноября

В Калужской области в субботу, 14 ноября, подтвердили 137 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 13 755 человек.
За последние сутки выздоровели 119 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 10 556 калужан.
В списке умерших по-прежнему 93 калужанина. За последние сутки не было новых подтвержденных случаев.
На лечении остается 3106 человек. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 14 ноября 2020 года.
Напомним, в Калужской области на различных уровнях начал обсуждаться вопрос введения ограничений на Новый год. Ситуацию уже прокомментировали губернатор Владислав Шапша и городской голова Дмитрий Денисов. Сам Денисов 13 ноября вышел на работу - он вылечился от ковида.
Стало известно также, когда на Грабцевском шоссе построят новый госпиталь для больных коронавирусом.
Тем временем
В пятницу калужский вуз опроверг переход на дстанционное обучение с 16 ноября. Подробности.
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