В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 14 ноября

В Калужской области в субботу, 14 ноября, подтвердили 137 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 13 755 человек.

За последние сутки выздоровели 119 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 10 556 калужан.

В списке умерших по-прежнему 93 калужанина. За последние сутки не было новых подтвержденных случаев.

На лечении остается 3106 человек. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 1214 (+5 к предыдущему дню),

Обнинск – 254 (+19),

Боровский район – 252 (+3),

Людиновский район – 175 (+1),

Кировский район – 169 (0),

Козельский район – 165 (+3),

Дзержинский район – 148 (-1),

Малоярославецкий район – 137 (+2),

Жуковский район – 99 (-12),

Бабынинский район – 96 (-3),

Медынский район – 71 (-3),

Сухиничский район – 64 (+2),

Жиздринский район – 36 (0),

Юхновский район – 36 (+2),

Мещовский район – 34 (+2),

Ферзиковский район – 31 (0),

Спас-Деменский район – 22 (0),

Износковский район – 19 (0),

Перемышльский район – 16 (-2),

Думиничский район – 15 (-1),

Мосальский район - 14 (+1),

Хвастовичский район – 12 (0),

Барятинский район – 10 (0),

Куйбышевский район – 8 (0),

Ульяновский район – 5 (-1),

Тарусский район – 4 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 14 ноября 2020 года.

Напомним, в Калужской области на различных уровнях начал обсуждаться вопрос введения ограничений на Новый год. Ситуацию уже прокомментировали губернатор Владислав Шапша и городской голова Дмитрий Денисов. Сам Денисов 13 ноября вышел на работу - он вылечился от ковида.

Стало известно также, когда на Грабцевском шоссе построят новый госпиталь для больных коронавирусом.

Тем временем

В пятницу калужский вуз опроверг переход на дстанционное обучение с 16 ноября. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.