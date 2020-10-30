В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 30 октября

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 101 случай заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных достигло 11 832.

Выздоровели еще 53 человека. Всего с болезнью справились 9099 калужан. Скончались три пациента. Всего в списке жертв 82 жителя нашего региона.

В региональном оперативном штабе в пятницу, 30 октября, сообщили, как поменялось количество пациентов в различных районах нашей области.

На лечении остается 2651 калужанин.

Ситуация по районам на сегодня:

Калуга – 1107 (+30 к предыдущему дню),

Боровский район – 213 (+11),

Людиновский район – 188 (0),

Обнинск – 139 (-11),

Кировский район – 136 (+1),

Дзержинский район – 123 (+1),

Козельский район – 106 (+4),

Медынский район – 102 (+3),

Малоярославецкий район – 99 (+3),

Жуковский район – 96 (+4),

Бабынинский район – 81 (+2),

Сухиничский район – 56 (0),

Жиздринский район – 35 (0),

Мещовский район – 31 (-1),

Юхновский район – 22 (+1),

Спас-Деменский район – 21 (+1),

Перемышльский район – 19 (-3),

Ферзиковский район – 17 (0),

Думиничский район – 13 (0),

Износковский район – 10 (0),

Тарусский район – 9 (0),

Хвастовичский район – 8 (+1),

Ульяновский район – 7 (-2),

Барятинский район – 6 (0),

Куйбышевский район – 5 (0),

Мосальский район - 2 (0).

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 30 октября 2020 года.

Напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша 29 октября подписал постановление правительства о продлении режима повышенной готовности и масочного режима до 30 ноября.

А 30 октября глава региона ввел режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

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