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В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 30 октября

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 30.10.2020 15:17 1 551
В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 30 октября

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 101 случай заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных достигло 11 832.

Выздоровели еще 53 человека. Всего с болезнью справились 9099 калужан. Скончались три пациента. Всего в списке жертв 82 жителя нашего региона.

В региональном оперативном штабе в пятницу, 30 октября, сообщили, как поменялось количество пациентов в различных районах нашей области.

На лечении остается 2651 калужанин.

Ситуация по районам на сегодня:

  • Калуга – 1107 (+30 к предыдущему дню),
  • Боровский район – 213 (+11),
  • Людиновский район – 188 (0),
  • Обнинск – 139 (-11),
  • Кировский район – 136 (+1),
  • Дзержинский район – 123 (+1),
  • Козельский район – 106 (+4),
  • Медынский район – 102 (+3),
  • Малоярославецкий район – 99 (+3),
  • Жуковский район – 96 (+4),
  • Бабынинский район – 81 (+2),
  • Сухиничский район – 56 (0),
  • Жиздринский район – 35 (0),
  • Мещовский район – 31 (-1),
  • Юхновский район – 22 (+1),
  • Спас-Деменский район – 21 (+1),
  • Перемышльский район – 19 (-3),
  • Ферзиковский район – 17 (0),
  • Думиничский район – 13 (0),
  • Износковский район – 10 (0),
  • Тарусский район – 9 (0),
  • Хвастовичский район – 8 (+1),
  • Ульяновский район – 7 (-2),
  • Барятинский район – 6 (0),
  • Куйбышевский район – 5 (0),
  • Мосальский район - 2 (0).

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 30 октября 2020 года.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 30 октября 2020 года.

Напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша 29 октября подписал постановление правительства о продлении режима повышенной готовности и масочного режима до 30 ноября.

А 30 октября глава региона ввел режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Тем временем

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Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 30.10.2020 15:17 1 551
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение владислав шапша
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