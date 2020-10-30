В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 30 октября

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 101 случай заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных достигло 11 832.
Выздоровели еще 53 человека. Всего с болезнью справились 9099 калужан. Скончались три пациента. Всего в списке жертв 82 жителя нашего региона.
В региональном оперативном штабе в пятницу, 30 октября, сообщили, как поменялось количество пациентов в различных районах нашей области.
На лечении остается 2651 калужанин.
Ситуация по районам на сегодня:
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 30 октября 2020 года.
Напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша 29 октября подписал постановление правительства о продлении режима повышенной готовности и масочного режима до 30 ноября.
А 30 октября глава региона ввел режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.
Тем временем
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