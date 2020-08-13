В Калужской области закрыли 11 коронавирусных отделений

В Калужской области 11 медицинских учреждений, перепрофилированных для лечения больных коронавирусом, вернулись к обычной работе. В среду, 12 августа, на заседании оперативного штаба об этом рассказала заместитель министра здравоохранения региона Мария УСАНОВА.

Также сообщается, что с 17 августа полностью будет восстановлена работа ЦРБ Малоярославецкого района и областной психиатрической больницы, частично – городской клинической больницы № 2 «Сосновая роща» в Калуге.

Напомним, 12 августа в нашем регионе впервые за последние три недели подтвердили новые смерти от коронавируса.

На данный момент в нашем регионе выявили коронавирус у 7543 человек. Из них вылечились 6247, скончались 58. Лечение сейчас продолжают 1238 пациентов.

Тем временем

В Калуге открылась регистрация на первый космический полумарафон. Подробности.