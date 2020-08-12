В Калужской области ещё два человека умерли от коронавируса

В Калужской области впервые за последние три недели зафиксированы смерти от коронавируса. За последние сутки подтвердили два летальных случая. Это 71-летний житель Калуги и 48-летний житель Бабынинского района. Общее число жертв коронавирусной инфекции в Калужской области достигло 58, сообщили KP40 в среду, 12 августа, в федеральном оперативном штабе.

Выздоровели ещё 24 человека. Всего с COVID-19 уже справились 6247 калужан.

На данный момент известно о 7516 заболевших. Новые данные региональный оперштаб предоставит сегодня чуть позже.

По всей России за последние сутки подтвердили коронавирус у 5 102 человек. За весь период - 902 701 случай. Из них вылечились 710 298, скончались – 15 260.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на утро 12 августа 2020 года.

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