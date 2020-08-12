Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 12 августа

В среду, 12 августа, в Калужской области подтвердили 27 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших выросло со вчерашних 7516 до 7543.

Выздоровели ещё 24 жителя области. Общее число справившихся с COVID-19 теперь составляет 6247 (82,8% от числа заболевших).

За последние зафиксированы две новые смерти - скончались 71-летний пациент из Калуги и 48-летний - из Бабынинского района. В списке жертв теперь 58 калужан.

На лечении в больницах и дома остаются 1238 пациентов:

Калуга – 305 (-11 к предыдущему дню),

Обнинск – 151 (+1),

Боровский район – 134 (-1),

Людиновский район – 104 (+6),

Жуковский район – 71 (+1),

Малоярославецкий район – 71 (+4),

Козельский район – 65 (0),

Сухиничский район – 46 (0),

Дзержинский район – 42 (0),

Жиздринский район – 36 (0),

Бабынинский район – 25 (-1),

Перемышльский район – 25 (0),

Кировский район – 24 (0),

Ферзиковский район – 23 (0),

Спас-Деменский район – 19 (0),

Мещовский район – 14 (0),

Юхновский район – 13 (+1),

Ульяновский район – 12 (0),

Думиничский район – 11 (0),

Тарусский район – 10 (-1),

Барятинский район – 9 (+1),

Износковский район – 7 (+1),

Медынский район – 7 (0),

Куйбышевский район – 5 (0),

Хвастовичский район – 5 (0),

Мосальский район – 4 (0).

Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 12 августа 2020 года.

Тем временем

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