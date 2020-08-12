Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 12 августа

В среду, 12 августа, в Калужской области подтвердили 27 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших выросло со вчерашних 7516 до 7543.
Выздоровели ещё 24 жителя области. Общее число справившихся с COVID-19 теперь составляет 6247 (82,8% от числа заболевших).
За последние зафиксированы две новые смерти - скончались 71-летний пациент из Калуги и 48-летний - из Бабынинского района. В списке жертв теперь 58 калужан.
На лечении в больницах и дома остаются 1238 пациентов:
Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 12 августа 2020 года.
Тем временем
В Калуге отдали под суд главного свидетеля по делу Яны Болтынюк. Подробности.
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