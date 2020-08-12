В Калуге отдали под суд главного свидетеля по делу Яны Болтынюк

Суд над братьями Татаринцевыми в Калуге.

Прокуратура Калуги направила в суд уголовное дело 58-летнего мужчины, которого обвиняют в даче заведомо ложных показаний в суде. Как мы ранее рассказывали, он был главным свидетелем по делу об убийстве Яны Болтынюк. 18-летнюю девушку убили и изнасиловали летом 2014 года.

- Будучи предупрежденным судьей об уголовной ответственности, но опасаясь привлечения к уголовной ответственности за соучастие в убийстве, в ходе допроса его в качестве свидетеля в судебном заседании 13 и 15 ноября 2019 года, достоверно зная обстоятельства совершенного преступления, обвиняемый умышленно дал заведомо ложные показания, противоречащие фактическим обстоятельствам преступления, - сообщила 12 августа прокуратура Калужской области.

Суд счел его показания недостоверными, так как они опровергаются доказательствами, собранными на стадии предварительного следствия, в том числе показаниями, которые свидетель давал ранее.

За дачу ложных показаний калужанину грозит до трёх месяцев ареста.

Напомним, в конце 2019 года областной суд в Калуге признал виновными в убийстве и изнасиловании 18-летней Яны Болтынюк двух братьев. Обоих приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.