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Вынесен приговор убийцам Яны Болтынюк

Елена Французова , Фото автора.
Опубликовано: 10.12.2019 15:03 11 4344
Вынесен приговор убийцам Яны Болтынюк

Во вторник, 10 декабря, в Калуге завершился суд над братьями Татаринцевыми. Их признали виновными в убийстве и изнасиловании 18-летней Яны Болтынюк.  

Владимир Татаринцев проведёт 18 лет в колонии строгого режима. Такой же приговор вынесен его брату Евгению. Кроме того, братья должны будут компенсировать семье Яны 498 тысяч рублей расходов на похороны, а также выплатить по 2 миллиона каждому из родителей: 1,2 миллиона должен отдать Владимир и 800 тысяч - Евгений.

Напомним, что Евгения Татаринцева по следам крови на салфетках с места убийства задержали ещё в 2017 году. Изучив круг его близких, следователи вышли на Владимира Татаринцева. Запаховые следы Владимира были обнаружены на личных вещах Яны, удавке с её шеи. Следы братьев нашли на срезах ногтей с тела девушки.  

Во время следствия братья дали признательные показания и даже написали явку с повинной. Однако на суде полностью отрицали свою вину. В последнем слове они попросили прощения у родителей убитой, но так и не покаялись.

- Я хотел бы попросить прощения у семьи погибшей, если каким-то образом причастен... Мне это неизвестно. Всё равно хотел бы попросить прощения у мамы, у отца, у брата - у семьи, - говорил Владимир Татаринцев. - Простите, что мы таким образом поступили. Хоть этому прощения нет. Но я полностью не согласен с обвинением. Потому что показания были надуманы мною в ходе следствия, я её даже просто не видел, я её первый раз описал недостоверно.

- Простите, если сможете, - лишь сказал его брат Евгений.

Точку в этом деле ставить рано. До сих пор не найден третий участник преступления. Кроме того, за дачу ложных показаний в суде придётся отвечать Андрею МАРОЧКИНУ, который помог братьям вывезти труп 18-летней калужанки.

Напомним, что Яна Болтынюк пропала в июле 2014 года. Несколько дней её искали сотни человек. Однако обнаружить удалось лишь обгоревшие останки. Следствие длилось почти пять лет. За это время на причастность к преступлению калужские следователи проверили более 11 тысяч человек.

Елена Французова , Фото автора.
Опубликовано: 10.12.2019 15:03 11 4344
Тэги: криминал яна болтынюк
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