Убийство Яны Болтынюк: следователи назвали имена обвиняемых

Главное следственное управление СК России завершило расследование по уголовному делу в отношении братьев Евгения и Владимира Татаринцевых. Их обвиняют в убийстве и изнасиловании в Калуге 18-летней Яны Болтынюк. Напомним, девушка пропала в июле 2014 года. Несколько дней её искали сотни человек. Однако обнаружить удалось лишь обгоревшие останки.
По версии следствия, ночью 16 июля 2014 года обвиняемые в лесополосе у торговых павильонов в районе улицы Звёздной напали на девушку и изнасиловали её. После этого Яну задушили. Тело девушки вывезли в близлежащий лесной массив и сожгли.
На месте преступления нашли следы двух человек. За четыре года калужские следователи вместе с сотрудниками полиции проверило на причастность к совершению преступления больше 11 тысяч человек.
- В результате удалось установить принадлежность обнаруженного на месте происшествия генотипа местному жителю Евгению Татаринцеву, - заявляют в СК России. - Он был задержан, однако свою вину не признал. При этом его соучастников на тот момент установить не удалось.
После этого мать девушки обратилась к председателю СК России, который решил передать дело в Главное следственное управление СК.
- В кратчайшие сроки следствием на причастность к совершению преступления были проверены лица из окружения Татаринцева и проведен ряд экспертных исследований, в том числе ольфакторная экспертиза, в ходе которой на предметах одежды потерпевшей и орудии убийства – удавке – выявлены запаховые следы, и установлена их принадлежность Владимиру Татаринцеву, - отмечают в федеральном ведомстве. - После чего он также был задержан и в ходе проведения следственных действий дал признательные показания по обстоятельствам совершенного преступления совместно со своим братом Евгением и еще одним соучастником, с которым ни он, ни его брат не знакомы. Согласно показаниям обвиняемых с ним они встретились незадолго до совершения преступления и совместно распивали спиртное.
СК направил уголовное дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело в отношении третьего соучастника выделено в отдельное производство, его расследование продолжается.
Обвиняемым братьям грозит от 8 до 20 лет колонии либо пожизненное заключение.
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