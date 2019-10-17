Убийство Яны Болтынюк: следователи назвали имена обвиняемых

Главное следственное управление СК России завершило расследование по уголовному делу в отношении братьев Евгения и Владимира Татаринцевых. Их обвиняют в убийстве и изнасиловании в Калуге 18-летней Яны Болтынюк. Напомним, девушка пропала в июле 2014 года. Несколько дней её искали сотни человек. Однако обнаружить удалось лишь обгоревшие останки.

По версии следствия, ночью 16 июля 2014 года обвиняемые в лесополосе у торговых павильонов в районе улицы Звёздной напали на девушку и изнасиловали её. После этого Яну задушили. Тело девушки вывезли в близлежащий лесной массив и сожгли.

На месте преступления нашли следы двух человек. За четыре года калужские следователи вместе с сотрудниками полиции проверило на причастность к совершению преступления больше 11 тысяч человек.

- В результате удалось установить принадлежность обнаруженного на месте происшествия генотипа местному жителю Евгению Татаринцеву, - заявляют в СК России. - Он был задержан, однако свою вину не признал. При этом его соучастников на тот момент установить не удалось.

После этого мать девушки обратилась к председателю СК России, который решил передать дело в Главное следственное управление СК.

- В кратчайшие сроки следствием на причастность к совершению преступления были проверены лица из окружения Татаринцева и проведен ряд экспертных исследований, в том числе ольфакторная экспертиза, в ходе которой на предметах одежды потерпевшей и орудии убийства – удавке – выявлены запаховые следы, и установлена их принадлежность Владимиру Татаринцеву, - отмечают в федеральном ведомстве. - После чего он также был задержан и в ходе проведения следственных действий дал признательные показания по обстоятельствам совершенного преступления совместно со своим братом Евгением и еще одним соучастником, с которым ни он, ни его брат не знакомы. Согласно показаниям обвиняемых с ним они встретились незадолго до совершения преступления и совместно распивали спиртное.

СК направил уголовное дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело в отношении третьего соучастника выделено в отдельное производство, его расследование продолжается.

Обвиняемым братьям грозит от 8 до 20 лет колонии либо пожизненное заключение.