Глас народа
Рейтинг коммунальщиков Калуги
Среда, 13 ноября
$ 63.85 0.06
70.42 0.05
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Криминал

В Калуге начался суд над обвиняемыми в убийстве Яны Болтынюк

13.11.2019 11:16 0 2758 Дмитрий Ивьев, Фото: Елена Французова.
В Калуге начался суд над обвиняемыми в убийстве Яны Болтынюк

Утром в среду, 13 ноября, в Калужском областном суде начали рассматривать дело братьев Евгения и Владимира Татаринцевых. Их обвиняют в убийстве и изнасиловании 18-летней Яны Болтынюк. Напомним, девушка пропала в июле 2014 года. Несколько дней её искали сотни человек. Однако обнаружить удалось лишь обгоревшие останки.

На первом заседании суда прокурор зачитал обвинение. Братья не признают себя виновными. Суд начал опрашивать свидетелей.

По версии следствия, ночью 16 июля 2014 года обвиняемые в лесополосе у торговых павильонов в районе улицы Звёздной напали на девушку и изнасиловали её. После этого Яну задушили. Тело девушки вывезли в близлежащий лесной массив и сожгли.

Обвиняемым братьям грозит от 8 до 20 лет колонии либо пожизненное заключение.

В зале суда работает наш корреспондент.

UPD. «Её убили за то, что красивая»: началось слушание по делу об убийстве Яны Болтынюк.

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: Елена Французова.
Тэги: криминал
Еще новости из рубрики «Криминал»

«Её убили за то, что красивая»: началось слушание по делу об убийстве Яны Болтынюк 13.11.2019 13:14

Мужчине грозит срок за секс с 15-летней девушкой 08.11.2019 12:51

Мужчина с ножом в руке требовал отремонтировать лифт 08.11.2019 12:03

Калужан кормили булочками от нелегалов 06.11.2019 11:37

Задержан мужчина, напавший с ножом на прохожего 06.11.2019 10:17

Народные новости
223 2
Юр.Юр.
3693 36
Робин Гнобин
4558 3
 lanaklg

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 15 ноября, 19:00
“Jazzatov GIGA BAND”
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
сб 16 ноября, 12:00
Цветочные мастер-классы на ноябрь
Калуга
вс 17 ноября, 17:00
Легендарный экстрасенс Константин Гришин в программе « Перезагрузка-3»
Калуга
сб 16 ноября, 13:00
Ролевой бал "На краю времен: вселенская Тортуга"
Городской Досуговый центр

Для детей

сб 16 ноября, 11:00
Спектакль «Абрикосовое дерево»
Калужский театр кукол
сб 16 ноября, 15:00
Детский балет «Буратино»
Филармония
сб 16 ноября, 15:00
Спектакль-фантазию для взрослых и детей в японском стиле «Обезьянье царство»
Калуга
пн 18 ноября, 10:00
Корона для Снегурочки
Калуга

Концерты

чт 14 ноября, 19:00
Концерт фортепианной музыки
Дом музыки
чт 14 ноября, 19:00
Группа "Якруна"
Овертайм, паб
пт 15 ноября, 19:00
Рок-фестиваль "Марафон"
Силикатный, ДК
пт 15 ноября, 19:00
“Jazzatov GIGA BAND”
Инновационный культурный центр (ИКЦ)

Кино

Урфин Джюс возвращается
Семейка Аддамс
Малефисента: Владычица тьмы
Доктор Сон
Блоги компаний

Многофункциональный центр «Мои документы» открылся на площадке Головного офиса АО «Газэнергобанк» в г.Калуга

Сегодня 17:08

Владимир Верхошинский: рост Альфа-Банка сегодня - это реализация накопленного потенциала

06 ноя 2019 14:28
Новости компаний

«Ростелеком» развивает успех тарифов «Вызов»: больше интернета, больше общения в соцсетях и мессенджерах, никакого роуминга по стране

«Ростелеком» консолидирует 100% Tele2 Россия для создания крупнейшего в стране интегрированного провайдера цифровых сервисов

МегаФон в пять раз ускоряет «Интернет вещей»

МегаФон открывает интернет-магазин на Tmall

Опросы
Сборная России по футболу 16 ноября сыграет важнейший матч. В Санкт-Петербурге наша команда примет Бельгию. На ваш взгляд, как завершится эта игра? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Многофункциональный центр «Мои документы» открылся на площадке Головного офиса АО «Газэнергобанк» в г.Калуга

Газэнергобанк Сегодня 17:08

Газэнергобанк - Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу

Газэнергобанк 21 окт 2019 09:18

Газэнергобанк - Кредиты от мошенников: на мобильные телефоны гражданам поступают звонки с предложением взять кредит

Газэнергобанк 09 окт 2019 17:23

Хорошая музыка - О добре и советской песне.

drughunter 08 окт 2019 18:37

Новости партнеров

Материалы и размеры оплёток на руль: правильный выбор

Почему не стоить экономить на фирменных запчастях в стартерах и генераторах

Вскрытие замков: решаем форс-мажорную проблему без последствий

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.