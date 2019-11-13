В Калуге начался суд над обвиняемыми в убийстве Яны Болтынюк

Утром в среду, 13 ноября, в Калужском областном суде начали рассматривать дело братьев Евгения и Владимира Татаринцевых. Их обвиняют в убийстве и изнасиловании 18-летней Яны Болтынюк. Напомним, девушка пропала в июле 2014 года. Несколько дней её искали сотни человек. Однако обнаружить удалось лишь обгоревшие останки.
На первом заседании суда прокурор зачитал обвинение. Братья не признают себя виновными. Суд начал опрашивать свидетелей.
По версии следствия, ночью 16 июля 2014 года обвиняемые в лесополосе у торговых павильонов в районе улицы Звёздной напали на девушку и изнасиловали её. После этого Яну задушили. Тело девушки вывезли в близлежащий лесной массив и сожгли.
Обвиняемым братьям грозит от 8 до 20 лет колонии либо пожизненное заключение.
В зале суда работает наш корреспондент.
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